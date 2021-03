Ministro de Justicia: Discurso del fraude fue construido por Almagro y un grupo de opositores

El Ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el discurso de fraude electoral, en octubre de 2019, fue construido por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y un grupo de políticos de oposición que sabían que la victoria de Evo Morales en las urnas estaba consolidada.

Fuente: ABI

«Como sabemos, el 10 por ciento de la diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa al final del día se dio, y Evo Morales tenía el 10 por ciento de diferencia y había superado el 40 por ciento de la votación y, por lo tanto, era el presidente electo del país, eso no le gustaba para nada ni a Almagro ni a la oposición boliviana», señaló este domingo en contacto con radio Kawsachun Coca.

Lima recordó que el 10 de noviembre de 2019 se había generado un escenario de convulsión a raíz de haber sido posicionado, por las fuerzas de oposición, el discurso de fraude, con movilizaciones y ataques cargados de denigración, racismo, discriminación en todas las calles alrededor de la Casa Grande.

«Había un riesgo grave de que se dé una confrontación y lo principal para el expresidente Evo Morales era la vida de los bolivianos y, en ese momento, se empieza a construir una respuesta política frente a la agresión que se estaba sufriendo desde Santa Cruz, impulsada por Luis Fernando Camacho», señaló.

Según la autoridad, Almagro fue quien aceleró el proceso de convulsión en Bolivia, entregando prematuramente, en la madrugada del 10 de noviembre, un informe preliminar que señalaba que existían irregularidades en el proceso electoral, documento que no era parte del acuerdo que se tenía entre Bolivia y la OEA.

«Estaba claro que Almagro y la OEA tenían un rol en esta construcción del golpe de Estado, había que darle un discurso moral a la oposición boliviana, porque uno no puede decir: ‘yo, con el 4 por ciento de los votos, voy a ser presidente de este país y me voy a quedar cuanto quiera’, porque hay que recordar que ellos no pensaban hacer elecciones el 18 de octubre y no pensaban quedarse un año, pensaban quedarse unos años más y hasta que termine la pandemia», reveló.

La autoridad mencionó que el fraude electoral denunciado por opositores, a lo largo del tiempo no fue demostrado, ni siquiera en los 10 meses de gobierno de facto de Jeanine Áñez.

«Se ha investigado, no cuando el MAS estaba en el gobierno, sino cuando ellos estaban en el gobierno, han estado en el gobierno durante un año y los casos han comenzado el mismo 10 de noviembre de 2019», ratificó.