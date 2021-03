Ministro Montaño garantiza un proceso justo a Jeanine Áñez y a sus colaboradores

Fuente: Cadena A, ABI

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, denunció este lunes que los golpistas encabezados por Jeanine Áñez obligaron a varias autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a renunciar por métodos violentos para forzar una sucesión constitucional ilegal e ilegítima.

“Los golpistas obligaron a renunciar a varias autoridades. Un ejemplo fue el compañero Víctor Borda que era presidente de la Cámara de Diputados, a quien le quemaron su casa, secuestraron a su hermano, lo vejaron con toda crueldad haciendo que Víctor renuncie, todo esto para forzar una supuesta sucesión constitucional totalmente ilegal e ilegítima. Utilizaron (estos hechos) para posesionar a la señora Jeanine Áñez como presidenta”, argumentó la autoridad.

Denunció que los golpistas utilizaron métodos violentos para quemar viviendas de autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo para generar violencia física y psicológica.

“En noviembre de 2019 y enero de 2029 mi persona como diputado elegido del departamento de Santa Cruz, mi familia y en ese entonces mis hijos menores de edad, hemos sufrido violencia física y psicológica. Mi domicilio fue acosado día y noche durante varias semanas por grupos violentos con la intención de forzarme a renunciar a la diputación cosa que no lograron, pero me obligaron a renunciar a la presidencia de la Brigada Parlamentaria. Estos grupos enviados fueron por el gobierno de facto de Jeanine Áñez”, señaló la autoridad gubernamental.

Informó que ese entonces realizó la denuncia a la Defensoría Departamental, Asamblea Permanente de Derechos Humanos y Fiscalía General del Estado, pero “la violencia (continúo) con explosivos, con gritos, insultos, golpes a mi fachada, continuaron, por lo que me veía imposibilitado de regresar a mi ciudad, no me dejaban llegar a mi casa”.

El golpe de Estado dejó el saldo de 36 muertos, 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente, muchos de los cuales fueron enviados a las cárceles acusados de varios delitos.

Montaño aseguró que los aprehendidos y detenidos por estos actos inconstitucionales como Áñez, sus dos ministros y otros gozarán del debido proceso y de un trato humano garantizado por el gobierno democrático.

“No fue fraude, fue golpe de Estado. No es venganza, es justicia”, señaló.