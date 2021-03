Mujer es arrestada por presuntas agresiones a su ex pareja

Una mujer fue arrestada por la Policía y conducida a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) luego de que su ex pareja la denunciara por presuntas agresiones físicas.

El hombre denunció que no es la primera vez que su ex pareja lo agrede por lo que presentó algunos videos como prueba, para que sean utilizados en la investigación, según el informe forense esta persona tendría tres días de impedimento.

“Ella entró en mi tienda, pese a que tiene cámaras de seguridad, pero no le importó ni eso, no tuvo ni miedo a eso, ella me agarró, no es la primera vez que sufro esta agresión, son varias veces”, manifestó el hombre a la red UNITEL.