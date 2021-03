«No me salen oportunidades»: Lucerito Mijares admitió que su carrera artística ha tenido limitaciones

La joven de 16 años ha grabado tres canciones: dos al lado de Manuel Mijares y una con su mamá; en días pasados ganó el primer premio de su carrera musical

Lucerito Mijares ha destacado y sorprendido con su coloratura de voz (Foto: Instagram @luceromijaresoficial)





La hija menor de Manuel Mijares y Lucero, Lucerito Mijares, ha comenzado su carrera con el pie derecho, pues luego de sus primeras incursiones en la música al cantar al lado de su famoso padre y luego hacer lo propio con la también popular Lucero, la joven de 16 años ganó su primer premio en la categoría de Mejor Debut en los Fans Choice Awards.

Con dicha distinción, la adolescente se alzó por encima de las también hijas de famosos Mía Rubín y Sarita Sosa, por lo que Lucerito se mostró muy agradecida por el público, que es quien se encargó de votar por ella en ducha premiación.

Con su tono de voz y su estilo al cantar, la hija de los artistas se ha ganado la admiración de un sector del público, y ya ha recibido gran cantidad de halagos y comentarios positivos destacando que habría heredado el talento vocal de sus famosos padres.

Lucero ha dicho que desea apoyar la carrera de su hija, sin embargo, respetará el momento en que decida «lanzarse» (Foto: Instagram)

Ahora, Lucerito concedió su primera entrevista por su cuenta, en el marco de su debut artístico, ya que fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue abordada por elementos de la prensa, quienes la felicitaron por su logro siendo que al momento la chica cuenta con sólo tres canciones grabadas y ningún álbum completo en las plataformas digitales.

Lucerito compartió con los medios cuáles han sido los consejos que le han dado sus padres para sobrellevar el éxito en la carrera del entretenimiento, y destacó que no “pelar” los comentarios mal intencionados sería la clave para no enfrascarse.

“Que a veces no pele muchos los comentarios ni buenos ni malos, porque a veces hacen bastante daño, y a veces son mucho más malos que buenos, pienso que dejarlos pasar y siempre ser sencilla y nunca ser protagonista”, expresó la joven en declaraciones para medios como Despierta América, Hoy día y Suelta la sopa.

Las famosas se unieron para cantar el tema «Gloria a ti» en el concierto online de Lucero (Foto: Captura de pantalla)

Sobre el hecho de ya haber compartido el escenario con sus padres, Lucerito dijo sentirse “muy privilegiada”, y también agradeció el apoyo de los fans que ya ha ido cosechando en su corta, pero fructífera carrera musical: “No tengo palabras para agradecer a las personas que han seguido mi camino y me han seguido todo este tiempo”.

Además, reconoció que haber cantado ya con sus padres ha sido un gran honor y una responsabilidad para ella: “Me siento muy privilegiada, porque a veces no hay oportunidad de cantar con tus padres, este es uno de mis mayores privilegios y me siento la más feliz del mundo”, agregó la joven, quien atendió a los reporteros sin quitarse su cubrebocas.

Lucero, también negó cualquier tipo de enfrentamiento o rencilla con otras jóvenes cantantes como Mía Rubín y Ángela Aguilar, quienes también descienden de una familia famosa, y agradeció el amor y el apoyo que ha recibido por parte de sus fans.

Pienso que hay que aprender a ser solidarios con las demás personas porque a veces no nos damos cuenta del odio que tira la gente hacia nosotros, y agradezco a los fans que hayan votado y mostrado apoyo hacia mí

Al lado de su padre ha cantado y grabado en dos ocasiones (Captura de Pantalla: Canal de Mijares en Youtube)

La adolescente también compartió que por ahora piensa llevar las cosas con calma y en su futuro próximo planea mantenerse en casa. Ante la pregunta de que si deseaba incursionar en con un álbum en forma o en las telenovelas como su madre, Lucerito expresó: “Puede ser que ahorita no, que me quede en casa sin hacer nada porque luego es bastante complicado, porque no me salen oportunidades así (de rápido)”, admitió haciendo un ademán de tronido de dedos.

Por último compartió que tras haberse contagiado de COVID-19 ahora se encuentra muy bien de salud, aunque sí llegó a sentir temor tanto por ella como por su madre: “Sí nos sentimos bastante mal las dos, tuve mucho miedo tras salir positiva, pero gracias a Dios ya estamos súper bien las dos”, finalizó.