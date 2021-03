“No quieren que sea posesionado”; el ganador de la Alcaldía paceña tiene dos notificaciones para declarar

“Parece que hay otras acusaciones más. El objetivo es que no me posesionen el 3 de mayo, no aceptan su derrota, no aceptan el voto popular”, manifestó Iván Arias

Fuente: Unitel Al mediodía de este miércoles, el ganador de la Alcaldía de La Paz, Iván Arias, señaló que tiene una segunda notificación para ir a declarar por otro proceso. Señala que hay gente que no acepta su derrota en las urnas y quieren evitar que sea posesionado como el alcalde de la capital paceña.



“Me acaban de mandar otra citación. Una es para el viernes otra para el martes”, indicó Arias a Unitel. El ganador de la Alcaldía de La Paz señaló que el 90% de los argumentos son políticos y agregó que así como entró por la puerta ancha, saldrá de la misma manera. Para esta segunda citación que recibió este miércoles y a la que debe acudir el viernes señaló que es denunciado por incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. “Parece que hay otras acusaciones más. El objetivo es que no me posesione el 3 de mayo, no aceptan su derrota, no aceptan el voto popular”, manifestó Arias. Sobre la primera citación, Arias calificó que la denuncia sobre la designación de un funcionario cuando era ministro de Obras Públicas como absurda. “Nos dicen que hemos hecho un nombramiento ilegal pero es absurdo, hay una disposición que señala que es un cargo de libre nombramiento”, señaló. Manifestó que no permitirá que la victoria en la Alcaldía paceña sea escamoteada y confirmó que asistirá a declarar. “La persecución no nos va a ahuyentar”, señaló. Se dirigió al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a quienes les pidió que gobiernen. “Por favor presidente, vicepresidente, gobiernen, que otros no gobiernen por ustedes, el país no necesita más odio, ni rencores”, señaló.