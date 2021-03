«No somos una familia racista»: Guillermo se salta el protocolo y contesta a Harry y Meghan

Durante una visita a una escuela en Londres, el príncipe ha contestado a dos preguntas sobre la entrevista de Harry y Meghan. Ha defendido a la familia real y ha dicho que «aún no he hablado con mi hermano, pero pienso hacerlo».

El príncipe Guillermo de Inglaterra ha roto hoy su silencio. En una visita a una escuela londinense, sin detenerse, ha decidido contestar a dos preguntas sobre la situación actual de la familia tras la explosiva entrevista que su hermano, el príncipe Harry, y su cuñada Meghan Markle dieron a Oprah Winfrey. Y eso que los asistentes de los Cambridge habían prohibido previamente hacer preguntas al inicio del acto. Pero Guillermo afrontó todo en un puñado de palabras: el aspecto personal («¿ha hablado con su hermano desde la entrevista?») y la mucho más relevante para la crisis que afronta ahora mismo la monarquía británica: «¿es racista la familia real?».

«No, no somos para nada una familia racista». Con el tono serio y el paso apresurado, el príncipe Guillermo hizo su primer pronunciamiento público sobre la mayor acusación que vertieron Harry y Meghan en la entrevista: el hecho de que uno o varios royals mostraron su preocupación sobre el color de piel que tendrían los futuros hijos de la pareja, que ocupan puestos avanzados en la línea de sucesión al trono británico.

«No he hablado aún /[con Harry], pero lo haré», fue la otra respuesta, la primera, en la que por un momento el príncipe dirigió la mirada hacia los periodistas. Era la primera vez que los Cambridge se dejaban ver en público desde la entrevista: Guillermo y Kate Middleton acudieron juntos a una escuela londinense para celebrar el regreso de los estudiantes a las áulas y para apoyar uno de los grandes retos que se ha impuesto la duquesa para mejorar la salud mental entre los estudiantes. Con ese marco, el personal de los Cambridge había advertido a los periodistas: «No van a contestar a ninguna pregunta y preferirían que no se les hiciesen. No es adecuado, al tratarse de un colegio». Sin embargo, Guillermo no pudo aguantar más tiempo en silencio.

Reporter: Sir, Have you spoken to your brother since the interview?

William: I haven’t yet. But I will do.

Reporter: And can you let me know, Is the Royal Family a racist family, Sir?

William: No. We are very much not a racist family. pic.twitter.com/Ui6Lxp9WwJ

