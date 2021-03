Ocho trucos para ocultarte al máximo en WhatsApp y reforzar la privacidad de tu perfil

Si quieres usar WhatsApp de forma que controles lo que pueden ver tus contactos de ti, tienes que saber que hay unos trucos que te ayudarán a mantener ciertas informaciones ocultas. La última hora en la que te conectaste, si has leído un mensaje o aún no, tu foto de perfil o tu estado son algunos de tus datos que puedes decidir cómo gestionar. Aquí unas ideas al respecto.

Foto de perfil

Si no quieres que las personas con las que hablas por WhastApp vean tu foto de perfil tiene como opción, más simple imposible, la de no poner foto de perfil a tu WhatsApp o poner una foto cualquier que no represente nada.

Pero si quieres poner foto, tienes diferentes opciones a la hora de escoger quién pueda verla. Accede a ajustes de la pantalla principal (los tres puntos verticales que aparecen a la derecha superior de la pantalla donde ves todos los mensajes de tu WhatsApp). Pincha sobre cuenta y luego en privacidad (la primera opción).

Ahí dentro escoge la opción de foto de perfil y ahí puedes seleccionar si quieres que la vea todo el mundo, solo tus contactos o nadie. Si no quieres que la vea uno o varios de tus contactos pero sí quieres que esté para el resto, puedes eliminar a esas personas de tu agenda del teléfono. No tienen por qué sabe que lo has hecho.

Hora a la que te has conectado

WhatsApp indica a tus contactos a qué hora te has conectado la última vez. Y puede ser que no quieras que lo sepan. No deja de ser parte de tu privacidad las veces que echas un vistazo a tus mensajes.

Para desactivar esto, accede a ajustes, pincha sobre cuenta y luego sobre privacidad. Ahí accede a “Hora de última vez” y te dará tres opciones: que no la vea nadie, que la vean todos o solo las personas a las que tienes agregadas en tus contactos.

Ocultar que estás en línea o escribiendo en ese momento

Aunque hayas indicado que nadie pueda ver a qué hora te conectaste la última vez, la aplicación de mensajería que es propiedad de Facebook sí que señala a tus contactos si estás en línea a la vez que ellos (lo muestra en el chat con la persona, en la parte superior, justo bajo su nombre) o si estás escribiendo. Whatsapp no da la oportunidad de eliminar esta información pero sí que hay aplicaciones que pueden ayudarte a ello.

Una de las más populares es Flychat. Permite al usuario ocultar estas informaciones y ocupa poco espacio en la memoria de un equipo. Debes tener en cuenta que hay apps en las tiendas de aplicaciones para que los usuarios puedan hacer seguimiento del estado ‘En línea’ que WhatsApp ofrece cada vez que nos conectamos.

Mensajes leídos o no

En la era de la mensajería instantánea parece haber cierta presión a responder los mensajes justo después de haberlos leído. Aunque a veces no puedas, no tengas tiempo, se te olvide porque llegó otra urgencia o simplemente no te apetezca. Así que si quieres evitar que otras personas sepan si has leído sus mensajes o si has escuchado sus audios, tienes diferentes opciones:

La más simple, que solo sirve para los mensajes escritos, es la de desactivar la confirmación de lectura . Para ello, accede a ajustes (los tres puntos verticales que aparecen a la derecha superior de la pantalla donde ves todos los mensajes de tu WhatsApp). Pincha sobre cuenta y luego en privacidad (la primera opción). Una vez dentro de privacidad hay una función que es “Confirmaciones de lectura” y puedes desactivar esa opción en la pestañita. De este modo, aunque leas un mensaje escrito, la otra persona seguirá viendo los check de color gris (o palitos). Si desactivas esta opción tampoco podrás ver si otras personas han leído tus mensajes escritos.

. Para ello, accede a ajustes (los tres puntos verticales que aparecen a la derecha superior de la pantalla donde ves todos los mensajes de tu WhatsApp). Pincha sobre cuenta y luego en privacidad (la primera opción). Una vez dentro de privacidad hay una función que es “Confirmaciones de lectura” y puedes desactivar esa opción en la pestañita. De este modo, aunque leas un mensaje escrito, la otra persona seguirá viendo los check de color gris (o palitos). Si desactivas esta opción tampoco podrás ver si otras personas han leído tus mensajes escritos. Con un widget. Hay varios modos de leer mensajes, ver fotos y escuchar clips de voz de otras personas sin que lo sepan y sin tener que desactivar la confirmación de lectura. Un modo muy fácil es con su widget. En la pantalla de inicio, haz un toque prolongado y toca sobre la opción widgets. Busca y selecciona el widget de WhatsApp con tamaño 4 x 2 y espera a que te lleguen nuevos mensajes.

Escuchar audios desde las carpetas. Para escuchar mensajes de voz sin que la otra persona lo sepa debes usar el gestor de archivos para Android. Las notas de voz de WhatsApp se guardan en la carpeta WhatsApp / Media / WhatsApp Voice Notes. Dentro encontrarás los archivos de audio con las notas de voz, clasificadas en carpetas por fecha. Si los oyes desde ahí no aparecerá el doble check azul para la otra persona.

Ocultar tu estado de WhatsApp

El estado de WhatsApp es una opción más que tiene para mostrar algo que te está sucediendo o un pensamiento, al estilo historias del Instagram o del Facebook. También está listo en la versión web de la herrmienta de mensajería. En este caso, puedes escoger, también en las opciones de privacidad ya mencionadas antes en este artículo, quién puede ver tus estados.

Las opciones disponibles son las siguientes: «mis contactos», «mis contactos excepto…» (y ahí puedes escoger, uno a uno de tu agenda, a qué personas quieres ocultar esta información), o «solo compartir con» (al contrario que en la anterior opción escoges de tu agenda a los elegido).

Nombre en blanco

Si quieres poner tu nombre en blanco en WhatsApp para que no aparezca ninguno debes saber que este proceso es muy simple, solo hay que valerse de un caracter Unicode que básicamente sea un espacio en blanco y poner eso como tu nombre de perfil.

Si usas WhatsApp desde el escritorio, ya sea la aplicación web o la app para Windows o macOS, lo** único que tienes que hacer es click en tu foto de perfil**. Una vez hecho esto aparecerán los cuadros de información de tu perfil que puedes editar. Estos son: foto, nombre en información.

Junto al espacio de Tu nombre aparece un botón en forma de lápiz sobre el que puedes hacer click para editar tu nombre. WhatsApp te pide que pongas al menos un caracter a este espacio para poder validarlo. No sirve con dejar el espacio vacío. La solución es pegar este «⠀» caracter Unicode en blanco (selecciona con el ratón lo que está dentro de las comillas) y usarlo como nombre de perfil.