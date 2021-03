Pacto del silencio: Cossío advierte investigación por encubrimiento a quienes no colaboren

Fuente: lostiempos.com

El fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, advirtió hoy que los estudiantes que sean testigos y no colaboren con el caso de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), serán investigados por el delito de encubrimiento.

Los universitarios que fueron testigos de la muerte de siete personas que cayeron del cuarto piso de la casa de estudios alteña, no quieren prestar declaraciones, por lo que decidieron sellar un pacto del silencio.

«(Hay) un pacto del silencio entre ellos, pero cuando sean citados ante el Ministro Público deben declarar. Si no fuera así, ya se ha procedido al secuestro de los celulares (…) y si no colaboran, se les ampliará por encubrimiento, a las personas que saben lo que ha sucedido y no están colaborando con la investigación», declaró Cossío al portal Urgente.bo.

Esta mañana, el comandante de la Policía, Johnny Aguilera, aseguró que se esclarecerá el caso y que se invitó a los testigos a prestar declaraciones.

«De acuerdo a los primeros informes de la Policía, se ha podido establecer que hay un pacto del silencio, es decir, que si no colaboran, nosotros vamos a ampliar (la investigación) por el delito de encubrimiento a estas personas», insistió el Fiscal Departamental de La Paz.

El Ministerio Público secuestró las cámaras DVR y los celulares a los estudiantes para establecer lo sucedido, el martes 2 de marzo, en la Universidad Pública de El Alto.