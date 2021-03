Fuente: Gigavisión

Ana Figueroa presidenta de la Asociación de los Padres de Familia de Niños con Cáncer, dijo que el Ministerio de Salud se «hizo la burla al enviarles solo 30 cajas de sueros y no así los medicamentos que solicitaron.

Figueroa manifestó que seguirán movilizados y no levantarán los bloqueos hasta no tener la presencia del ministro de Salud, Yeyson Auza y vea a verificar las necesidades de los pacientes con cancer. Aseguró que no descartan sacarse sangre como medida de protesta.