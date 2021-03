Pando: aprehenden a candidato a la Alcaldía por delitos electorales

Fuente: Red Uno

En Pando el candidato a la Alcaldía de Nueva Esperanza (Pando) por el Movimiento Democrático Autonomista (MDA), Marcelo Blacut, y uno de sus colaboradores fueron aprehendidos y presentados por el Gobierno acusados de delitos electorales además de apuntarlos como los financiadores del secuestro de autoridades electorales y policías, señaló en una conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Estas personas que han quemado ánforas, han secuestrado funcionarios, van a caerles todo el peso de la ley aquí en el departamento de Pando, en Santa Cruz y en cualquier otro departamento donde quieran afectar nuestra democracia. No vamos a permitir que vuelva a suceder lo que ha sucedido el 2019”, dijo la autoridad gubernamental.

Ambas personas fueron subidas a helicópteros hasta la localidad de Nueva Esperanza para posteriormente trasladarlos a Cobija.

Armando Ortiz Camara, Alcira Chau Franco, Carmen Rosa Amblo Chau, Roberto Jiménez Rivera, Jhonny Ramiro Roque Crespo, Guido Condori Almanza se encuentran prófugos de la justicia y la Policía los busca para aprehenderlos.

“Quiero decirles que seremos duros con toda persona que atente contra la democracia y que busque maneras de desconocer el voto popular quemando ánforas y atentando contra la integridad de las autoridades electas. No vamos a permitir que vuelva a suceder lo que ha sucedido el 2019, no vamos a permitir que los hechos queden impunes como en 2019, no vamos a permitir que se melle la dignidad de las mujeres”, señaló Del Castillo.