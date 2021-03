Para Jeyson Chura el «fútbol es un regalo de cumpleaños»

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

Como un regalo de cumpleaños, así llegó el fútbol a la vida del delantero Jairo Chura, jugador cruceño que desde el año pasado milita en el club The Strongest y es considerado como una de las revelaciones en el fútbol nacional.

Contó que su deseo era ser parte de la Academia Tahuichi en Santa Cruz; por ello, en su cumpleaños número nueve, pidió a sus padres que lo inscribieran en esa institución. Ahí se formó. “Para mi cumpleaños pedí que me inscriban allá porque era algo importante para mi persona. Estuve en la Academia hasta el año pasado, cuando llegué a The Strongest”, relató.

Recuerda que en sus inicios jugaba como delantero, “era el goleador de mi equipo”, pero luego probaron que jugara en otras posiciones, pero no con buenos resultados.

¿A sus cuántos años ingresó en la Academia Tahuichi?

A los nueve años.

¿Quién fue su primer entrenador?

Le decían profe Santa Cruz, no recuerdo cuál era su nombre, pero él fue mi primer entrenador y de ahí en adelante tuve otros técnicos.

¿Qué fue lo primero que le enseñaron en Tahuichi?

Los valores, lo primero que me enseñaron fue la humildad y el respeto para que crezca como persona y como futbolista.

¿Se imaginó llegar a un equipo grande en ese momento?

La verdad no. En ese momento no pasó eso por mi cabeza, ser parte de un club tan grande, aunque llegar a ser profesional era un objetivo de todos los chicos, un sueño, pero nunca imaginé que éste (llegar al Tigre) sería mi primer salto.

También fue parte de la selección nacional Sub-15 ¿qué puede destacar de ello?

Tuve la suerte de que el profesor Alberto Illanes me dirija en el selección Sub-15. Gracias a él aprendí muchas cosas; también me enseñó el profe (Mauricio) Soria y gracias ellos estoy pasando este buen momento en el club.

¿Cómo llega al Tigre?

Vine por pedido del profesor Mauricio Soria.

¿Siempre fue extremo o empezó en otro puesto?

Comencé como centro delantero, era goleador del equipo pero luego me cambiaron para que juegue como enganche. No fue mi mejor posición, por lo que otra vez tuve que jugar como delantero. A mi llegada a The Strongest el profesor Soria me hizo jugar como enganche y como punta; ahora con Illanes estoy jugando como extremo, pero me siento más cómodo como nueve.

¿Qué recomendaciones e instrucciones le dieron para que jugara como extremo?

Me dio toda la confianza, me dijo que haga todos los movimientos que habitualmente hago en la zona de ataque, que me mueva por la izquierda, derecha y centro.

Es una de las revelaciones en el equipo

Eso se lo agradezco a los profesores que me enseñaron muchas cosas y también a mis compañeros que me brindaron su apoyo.

¿Cuáles son sus objetivos en el club?

Primero salir campeón con el Tigre, es algo que se le vienen negando al club desde hace tiempo. Luego quiero debutar con la Selección mayor y dar el salto al exterior, que es lo que todo futbolista boliviano quiere.

Jeyson Chura con su ídolo, el charrúa William Ferreira.

Foto:Facebook

¿En qué equipo desea jugar en el exterior?

Mi gran sueño es jugar en Boca Juniors y si voy a Europa quiero jugar en España.

¿Quién le da más consejos en el vestuario?

El que me ayuda más es Jair Reinoso, siempre me apoya y da consejos. Está cuando necesito ayuda desde el momento en que llegué a la institución.

¿A quién admira en el fútbol nacional e internacional?

A nivel Bolivia siempre seguí a William Ferreira, él es el ídolo que seguía por la Tv. A nivel internacional admiro a Lionel Messi.

¿De qué equipo es hincha?

De Blooming.

¿Quisiera jugar en ese club en algún momento?

La verdad que sí, pero eso se verá con el tiempo.

¿Cómo se siente en el Tigre, es una familia?

Sí. Es un buen grupo, una familia que viene jugando desde hace tiempo. Estamos mentalizados en lograr el objetivo que es la corona.

El delantero en una práctica de fútbol con Álex Arano.

Foto:Prensa The Strongest

¿Cuáles serán sus virtudes en el terreno de juego?

Lo que se destaca es la velocidad, el regate, la fuerza y el que siempre voy para adelante. Desde pequeño tengo esas virtudes, pero en la Academia se mejoró la técnica y táctica. Gran parte de lo que soy ahora es gracias a ellos.

¿Qué le dicen sus padres?

Ellos me apoyan desde pequeño, nunca me negaron ese sueño y me piden que mantenga la humildad porque las cosas grandes están por llegar.

¿Nunca le dieron a elegir entre el fútbol y los estudios?

Hubo un tiempo, pero como tengo el sueño de jugar me apoyaron. Agradecido porque llegué al fútbol profesional.

