Piden renuncia de ministro de Gobierno por su «ignorancia»; Del Castillo presentó a detenidos con nombres de personajes históricos

El Ministro de Gobierno presentó a aprehendidos por quema de ánforas con nombres de personajes históricos. Lo que se presume es que Del Castillo leyó los nombres de los establecimientos en los que se registraron quemas de ánforas, pero no rectificó su error.

Fuente: Brújula Digital

La tarde de ayer miércoles el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó en Santa Cruz a dos aprehendidos por la quema de ánforas el día de las elecciones subnacionales, pero no se dio cuenta que cuando identificó a ambos, dio los nombres de dos personajes históricos. El periodista Carlos Valverde calificó el hecho de “mucha ignorancia”, por lo que pidió renunciar a la autoridad.

“No vamos a permitir que grupos irregulares manchen a nuestro país y por eso tenemos a las primeras personas aprehendidas por la quema de ánforas en nuestro departamento, el primero es el señor Felipe Leonor Ribera y el segundo es el señor Óscar Unzaga (sic) de la Vega, personas que estarían involucradas en la quema y secuestro de las papeletas (electorales) y estarían vulnerando los derechos de los ciudadanos”, sostuvo.

Cuando hizo esa afirmación, policías exhibieron a los dos aprehendidos, para conocimiento de la opinión pública. Lo que se presume es que Del Castillo leyó los nombres de los establecimientos en los que se registraron quemas de ánforas, pero no rectificó su error.

Esta acción fue criticada por el periodista Valverde. “Es mucha ignorancia. Formador de generaciones del MAS (Movimiento Al Socialismo), ex Columna Sur, ¿no sabe quién es Óscar Únzaga de la Vega?, se pronuncia Únzaga, no Unzaga (como lo hizo Del Castillo), ¿no sabe quién es Felipe Leonor Ribera? Háganos un favor, ¡renuncie! porque su ignorancia es absoluta y total, usted no tiene talla para ser Ministro de Gobierno, (ni) para ser ministro de nada, es muy ignorante”, sostuvo Valverde en su programa de este jueves que difunde a través de redes sociales.

Felipe Leonor Ribera (1846 – 1938), nació en Santa Cruz de la Sierra. Fue abogado. Fundó la Asociación Federal en 1875. Fue Secretario de la Universidad de Santa Cruz, diputado y se opuso a la firma del Tratado de Paz con Chile. Fue concejal municipal y rector de la Universidad Gabriel René Moreno, entre muchas otras actividades que protagonizó.

El cochabambino Únzaga de la Vega (1916 – 1959) fue un destacado político, fundador y líder de Falange Socialista Boliviana (FSB). Fue considerado padre de la ideología del nacionalismo y socialismo «bolivianista”.