Por este épico error James McAvoy causó gran conmoción a la producción de X-Men: Primera generación

El fichaje de James McAvoy como el profesor Charles Xavier fue algo que no convenció a muchos fanáticos, debido a la gran interpretación que Sir Patrick Stewart había hecho a principio de los 2000’s. Sin embargo, McAvoy logró hacerse del papel y hasta ahora al igual que Stewart, son los únicos y auténticos líderes del escuadrón de mutantes.

Aunque detrás de este personaje, siempre hay cuentos que valen la pena contar y es que James McAvoy pudo haberse no quedado con el papel por dárselas de muy confiado.

La primera impresión que tuvo el equipo de producción de X-Men: Primera generación fue un ‘shock’. La historia se remonta al pasado, el actor había asumido que el profesor X , al que interpretaba, ya entonces era calvo, como estaba en el imaginario popular. Así que el actor decidió raparse el pelo y así se plantó en el plató del director Matthew Vaughn.

Gran error. Porque el líder de los X-Men no siempre había sido calvo, sino que perdió el pelo por sus poderes, pero al parecer James McAvoy no lo tenía claro, lo que generó un pánico imprevisto en el equipo de rodaje. Tenían un calvo cuando necesitaban a un joven con una lustrosa cabellera.

El actor británico lo contó en una entrevista en Radio Times en la que explicó que su llegada al rodaje fue impactante: “Me afeité la cabeza y me presenté en el set. Cuando me vieron me dijeron: ‘¡No, no, no. Estamos en los años 60 y queremos que tenga pelo, todavía no se ha quedado calvo”, explicó el actor un tanto avergonzado al recordarlo.

Afortunadamente el equipo pudo buscar una solución para enmendar el error de McAvoy. Localizaron a un peluquero que tardó más de 24 horas en poder ponerle unas extensiones con lo que el actor rodó los primeros días estando calvo y con un pelo falso. Vamos, con una versión sofisticada de peluquín.

Afortunadamente el rodaje no debió retrasarse y eso no impidió que McAvoy repitiese su papel de profesor Xavier hasta cuatro veces para la saga de mutantes: Apocalipsis, Días del futuro pasado, Deadpool 2 y Fénix Oscura.

Desde la adquisición de 20th Century Fox y su sucursal de Marvel/X-Men por Disney, el futuro de los mutantes en la pequeña y la gran pantalla es incierto excepto por una cosa: algún día se integrarán en el Universo Cinematográfico de Marvel presidido por Kevin Feige. La pregunta es cuándo, y si James McAvoy será reincorporado, al menos como el viejo Charles Xavier, en esta nueva franquicia. La respuesta en… unos años, probablemente.