¿Porqué pasan estas cosas? Porque no hay Ministerio Público

Carlos Federico Valverde Bravo

El país tiene claro que por más que el gobierno abuse de la ex presidenta Jeaninne Añez, a quien mantiene secuestrada “porque puede hacerlo”, que no hubo golpe de Estado en Bolivia sino sucesión presidencial.

La Iglesia simplemente ha cerrado el círculo de las declaraciones explicativas de lo ocurrido los días 11 y 12 de noviembre del 2019. Primero fueron los expresidentes Quiroga, de Mesa y Samuel Doria Medina quienes contaron lo que pasó en el proceso de pacificación y sucesión presidencial, por invitación de la Unión Europea y, Embajada de España e Iglesia, en la UCB.

El viernes 19 de marzo, fue el turno del monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), quien salió a dejar claro que; tras la renuncia de Evo Morales (10 de noviembre) se instaló una mesa de diálogo para dos hechos importantes: pacificar al país y, lógicamente, designar a un Gobierno en la línea de sucesión constitucional.

“En la reunión estuvieron presentes, además de los facilitadores, representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, los partidos electos en las elecciones de octubre de 2019, comités cívicos y el Conade”, dijo Centellas, quien además señaló que, el 11 de noviembre por solicitud de la también renunciante, senadora Adriana Salvatierra, solamente se habló de la salida de Morales hacia México.

Esta parte de la declaración del Monseñor Centellas dibuja el escenario: “ se buscó una salida constitucional para designar a un nuevo Gobierno y los representantes del MAS plantearon en primera instancia que los asambleístas se presenten como candidatos a presidentes”.

“Poco a poco se fue abriendo camino la solución más constitucional, la elección en la Asamblea Plurinacional, de la segunda vicepresidenta del Senado, en base a la declaración constitucional del año 2001, 003/2001, que determina que no puede haber vacío de poder, sino que cuando sucede, como era el caso, la sucesión constitucional se realiza ipso facto e, incluso, ahorrados los formalismos”, aseguró el Monseñor y añadió: «La bancada del MAS, no cumplió el acuerdo alcanzado en la reunión y no se presentaron a la sesión de la Asamblea Plurinacional, en la que fue posesionada la Senadora Jeaninne Añez como nueva presidente.

Muy claro, pero, resulta que el Gobierno acudió a la memoria y opinión de Teresa Morales quien declaró en la Fiscalía , cosas como estas: “Puedo decir quienes estaban sentados en esa mesa y le dijeron a Tuto: Si, dale, metéle, dejaremos despegar y comenzaremos el diálogo con Adriana ” y claro… está adornado su aporte: “ yo la acompañé porque no podía dejarla ir sola. Realmente era una situación de mucho peligro ” (vaya!, doña Teresa era la garantía de la senadora!). Detalles anecdóticos como los subrayados, “adornan” la declaración de la señora Morales a lo largo de las 6 carillas de las que consta la declaración, es decir que las “opiniones de Teresa Morales” hacen una “causa judicial” y tras de ello va el gobierno.

Lo terrible de esto es que, por esa declaración se apresó a J Añez! Pero, olvidan un detalle: esto fue el 13 de marzo y la ex presidenta fue detenida la madrugada del 12, con lo que, se configura el abuso. Igual están las “detenciones que se justifican porque otros citados anteriormente se escaparon” (en pocas palabras). Eso dice el comunicado de la Fiscalía General del Estado del 15 de marzo, que no hace mas que confirmar que “se detiene para que no se escapen”, con lo que, además queda claro que se convirtió, a los detenidos, en culpables de la fuga de los “escapados”.

Preguntamos, porqué ocurren estas cosas? Pues, porque el Ministerio Público se presta; el Fiscal General del Estado que debiera estar atento a todo, considerando su rol constitucional, simplemente está ausente de los hechos porque él es así. Veamos lo que respondió Lanchipa Ponce, (8 de octubre de 2020), ante la Comisión de Constitución de diputados:

Informe usted señor Fiscal General bajo responsabilidad, puesto que más allá del desenlace del aparente Golpe de Estado producto de la Organización Criminal, Sedición e incumplimiento de deberes del Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas, Comandantes Generales de Fuerzas (Aérea, Naval y Ejercito) y el mando Policial en noviembre del año 2019…

Respuesta: En primer lugar debe tenerse presente el contenido del artículo 5 de la Ley 027 de fecha 6 de Julio de 2010, Ley del tribunal Constitucional Plurinacional que refiere “se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto o resolución y actos del órgano del estado en todos sus niveles hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad.

Lanchipa se refería a la sucesión Constitucional y su Constitucionalidad y, de pronto, hay cambio de gobierno y la orden del Min Gobierno es apresar, consecuentemente se acabó “la presunción de constitucionalidad” y… vamos a “apresar” antes que se escapen! .

Antes, con Añez en el Gobierno, el Ministerio Público buscó “en sus casas” a los asilados en la embajada de Mexico “porque no sabía que estaban asilados”… para que respondan por “fraude”… y a Evo Morales (ya huído), por terrorismo…

Y mientras no tengamos un Fiscal Independiente y que responda por el Estado y no por el Gobierno, vamos a estar mal. Buscaba? a Morales por terrorismo? Entonces, que explique por qué motivo se comunicaba con él por teléfono a Buenos Aires.

Final: “hubo fraude electoral en octubre de 2019; el «No me cabe la menor duda de que ocurrió un fraude electoral para beneficiar a Morales en 2019», dijo Manuel González, jefe de misión de observación electoral de la OEA en la elección de 2019, en el programa Conclusiones, de CNN de Fernando del Rincón.

Desafío: Si tanto argumentan lo contrario en el Gobierno, porqué no llevan a sus especialistas a la OEA y allá… demuestran que no hubo fraude? Porque no pueden demostrarlo, es así de claro

Fuente: eju.tv