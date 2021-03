Presidente Arce reaparece en un acto tras 9 días y aprueba el Programa Fiscal Financiero

Fuente: Página Siete Digital

La mañana de este jueves se aprobó el Programa Fiscal Financiero (PFF) 2021. El acto contó con la presencia del presidente Luis Arce, quien reapareció en público después de nueve días. Además participaron el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas.

“Este memorando explicita y revela de manera muy clara los indicadores macroeconómicos que van a ser objeto de trabajo para alcanzarlos para la gestión 2021”, señaló Arce durante su intervención y luego de la firma del documento.

“En pasados años en gobiernos neoliberales, incluso en el pasado gobierno de facto, que estuvo desde noviembre de 2019, donde se firmaban acuerdos con el FMI, a ocultas del pueblo boliviano, sin mostrar y sin revelar las verdaderas intenciones que se tenían, acabó con el gobierno del MAS”, afirmó el Presidente.

También puede leer: Ven silencio de Arce como señal de apoyo al ala dura del masismo

Del mismo modo, sostuvo que la economía no fue cuidada por el anterior gobierno, por no “comulgar” con los “intereses del pueblo”.

“Cuando el diagnóstico es correcto de la economía, uno no se puede equivocar en la receta para reactivar la economía de un país, y en este caso no es solamente la reactivación, tenemos que reconstruir la economía que no fue cuidada por un gobierno de facto que tenía absolutamente claro otros intereses individuales, que no son por supuesto ninguno de los que comulga el pueblo boliviano.

Arce destacó que el PFF 2021 prevé un crecimiento económico del 4,4% y una reducción al déficit fiscal hasta el 9,7%.

El Ministro de Economía manifestó que esa medida se aplica desde 2006 y que es «independiente». Recordó que anteriormente esta disposición “venía desde el norte, desde el Fondo Monetario Internacional”.

Rojas destacó que el PFF 2021 busca garantizar la estabilidad de precios internos, apoyar la política económica del Gobierno, preservar el tipo de cambio y mantener niveles de inflación, entre otros.