Presidente de la ACF aclara que no tiene sentencia ejecutoriada

El presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), Noel Montaño, aclaró que fue correctamente habilitado en el proceso eleccionario de la asociación y que la plancha de Pablo Salomón, que quedó inhabilitada, mal informa al decir que él no debió ser candidato porque fue denunciado por homicidio y lesiones gravísimas.

“Lamentablemente yo tuve un accidente de tránsito hace muchos años, pero lo que molesta es la falacia en la que ellos incurren. Tuve un suceso, pero concilié con las personas involucradas y no tengo sentencia ejecutoriada, prueba de ello es que nunca estuve preso y no tengo por qué responderles a estos tipos, porque he respondido ante las autoridades competentes”, dijo Montaño.

Las elecciones de la ACF se llevaron a cabo el 21 de febrero de este año y en ellas la plancha de Montaño fue la única habilitada, logrando tomar el mando de la matriz del fútbol cruceño

“La guerra del juego sucio que ellos realizan es porque no saben qué hacer, en todo caso el delincuente es Pablo Salomón, a quien en tantos años no se le conoce un trabajo conocido, de qué ha vivido todo este tiempo este señor, no saben cómo aferrarse con uñas y dientes, mintiendo”, agregó Montaño.

Según el nuevo presidente de la ACF, Salomón fue inhabilitado porque tenía cuentas pendientes con la FBF pero con ciertas artimañas logró que el Tribunal de Apelaciones lo habilite, aunque al final no pudo ser candidato.

En otro sentido, Montaño informó que el campeonato de la Primera A y de las otras categorías es posible que comience a mediados de abril. Todo dependerá de una reunión que sostendrá el fútbol aficionado, la próxima semana.