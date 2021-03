Puerto Quijarro en riesgo: hay 2 muertos tras viaje de 50 vecinos a boda en Brasil

Luis Escobar / La Paz

Medio centenar de vecinos que viven en el municipio de Puerto Quijarro (Santa Cruz) pasaron la frontera a la localidad brasileña de Corumbá para celebrar una boda. Seis de ellos se contagiaron de la Covid-19 y dos más fallecieron por la enfermedad. Ante el riesgo del posible ingreso de la cepa brasileña al país, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz llevó un equipo de contención y 9.000 dosis de vacunas para iniciar la inmunización.

Autoridades del Sedes piden el cierre de fronteras con Brasil para evitar la propagación de la nueva cepa brasileña. Desde el Consulado de Bolivia en Corumbá, un funcionario informó que en la población brasileña ya se determinaron medidas, como el cierre de espacios públicos.

Anoche, el gerente de epidemiología del Sedes cruceño, Carlos Alberto Hurtado, dijo que Brasil no está cerrando sus fronteras. “Ellos no se preocupan por dejar salir la enfermedad. Nosotros como Gobierno debemos prestar atención a este problema y no Corumbá. Brasil tiene 100 mil casos en un día, están en el pico de la epidemia y no les interesa cerrar sus fronteras”.

Según Hurtado, todos los países están cerrando sus fronteras con Brasil. “Ya lo hicieron Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, pero no Bolivia”, agregó.

Desde el Consulado de Bolivia en Corumbá, un funcionario informó que los puentes de la frontera no se cerraron. Indicó que en el municipio brasileño se comenzó a restringir el paso migratorio de las personas.

Además, el funcionario dijo que en Corumbá prohibieron las salidas y los encuentros en espacios públicos y los supermercados sólo pueden operar hasta las 21:00.

Hace 12 días, los más de 50 ciudadanos bolivianos viajaron los 136 kilómetros que separan ambas ciudades para participar de un matrimonio religioso y al día siguiente regresaron al país para la ceremonia civil. “Se presentaron seis casos positivos de la Covid-19 y dos fallecidos luego de asistir a un matrimonio en el municipio de Corumbá. El hijo de la señora que falleció vino desde Campo Grande (a la recepción), dio positivo y tuvo contacto con su mamá”, dijo Hurtado.

Para evitar la propagación de la enfermedad un equipo de contención y respuesta rápida partió en las últimas horas al municipio fronterizo. “Haremos una investigación de contactos y tomaremos pruebas de antígeno nasal y PCR. Estamos hablando con el Cenetrop para ver la posibilidad de enviar alguna de estas pruebas al laboratorio de Brasil y saber si estos casos corresponden a la variante de la cepa P1 la Amazónica (brasileña) o es una de las cuatro que circularon desde el inicio de la pandemia en Santa Cruz y en Bolivia”, explicó Hurtado.

Este equipo debe coordinar con el municipio de Puerto Quijarro para implementar un área de aislamiento ante la posibilidad de que se presenten nuevos casos. “Esta nueva cepa es 80 veces más contagiosa que las otras cuatro que estaban circulando en Bolivia”, apuntó.

El profesional añadió que el cuadro clínico es el mismo que se conoce hasta el momento, sólo que las personas se complican más rápido y corren el riesgo de morir en tres a cuatro días. “Las anteriores cepas daban un margen de cinco a siete días en que el paciente debería recibir la atención para evitar ingresar a terapia intensiva. Con esta variante no tenemos ese tiempo”.

El director del Sedes de Santa cruz, Marcelo Ríos, calificó la situación de Brasil como “lamentable” y de “riesgo” para su región, en especial, en lugares fronterizos. “Se hicieron medidas de contención epidemiológica inmediatas. Es más, se modificó la planificación para la vacunación y también se enviaron equipos de contención rápida a San Matías y Puerto Suárez. Se está haciendo una investigación (en estos otros dos municipios) ante un aparente brote de Puerto Quijarro, donde se produjo una fiesta, un matrimonio que generó una recirculación de la Covid-19”, afirmó.

Los equipos de contención están compuestos por personal de laboratorio, científicos y médicos especialistas en el manejo clínico de los pacientes. Estos grupos están haciendo la verificación, las entrevistas y la toma de muestras. Además, en coordinación con la gerencia de red de Salud se realiza el aislamiento de los contactos directos.

Sedes manda pruebas y vacunas a San Matías y Puerto Suárez

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz llevó equipos de protección, pruebas de antígeno nasal y vacunas a San Matías y Puerto Suárez, municipios que están cerca de la frontera con Brasil.

En San Matías comenzó la inmunización con 2.999 dosis. A Puerto Suárez se enviaron 9.000 vacunas para personas mayores de 60 años y con enfermedad de base. “Éstos son los grupos de población que tienen mayor riesgo de letalidad o de contraer formas graves de la enfermedad. Se hace un cordón de protección en la frontera, además de las actividades que hacen los municipios”, aseguró

Marcelo Ríos, director del Sedes cruceño, pidió al Gobierno más vacunas. “Del lote de las 228 mil AstraZeneca, no nos llegó ni una sola. Estamos esperando ansiosamente iniciar la vacunación. Ya comenzamos en provincias y zonas de mayor riesgo. En Camiri arrancamos porque es un lugar que funciona como paso fronterizo”.

Según la autoridad departamental, el Gobierno indicó al Sedes cruceño que “posiblemente” el fin de semana entregará al departamento 35.000 dosis del nuevo lote que llegó al país. “Consideramos que es una cantidad muy pequeña en relación a las necesidades que tiene Santa Cruz donde está concentrada la mayor cantidad de casos”, afirmó.

La directora de Gestión Nacional del Sistema Único de Salud, María Bolivia Rothe, presume que la cepa brasileña ya está en el país. Indicó que se enviaron las muestras de los casos a los laboratorios para confirmar este hecho.

“Hay varias variantes y diferentes cepas. La que nos preocupa es la brasileña y pensamos que ya se encuentra en territorio boliviano. La anterior semana tuvimos un brote de Covid en el norte del país: en Guayaramerín, Riberalta y Cobija”, dijo la funcionaria a Unitel.

Rothe afirmó que ello se debe a que hay un flujo “constante” de bolivianos en esas zonas. “Hay mucha gente que trabaja en Brasil o viceversa; hay niños que estudian en Epitaciolandia y viven en Cobija. Tuvimos un aumento de casos y pensamos que ya es la cepa brasileña”, explicó.