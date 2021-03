“¡Que me ayuden!”: difundieron el dramático video de Rafael Amaya alterado y bajo presunto delirio de persecución en las calles de Tijuana

Foto: TV Notas - captura de pantalla.

Un video podría confirmar que Rafael Amaya sí tiene problemas con su consumo de drogas y hasta presenta delirios de persecución, a pesar de que su representante asegura que se encuentra bien y buscando retomar su vida laboral al lado de su gran amigo, el cantante Roberto Tapia.

Ayer la revista TV Notas afirmó que el actor fue visto en estado inconveniente por las calles de Tijuana, Baja California, y horas después publicó el video que evidencia el estado en que fue grabado el ex protagonista de El Señor de los cielos.

En las imágenes, Amaya luce desorientado y pidiendo ayuda al número de emergencias 911 ante la posibilidad de un secuestro. A su alrededor hay policías y un hombre que le ofreció su ayuda ante su delirio de persecución.

“¡Que me ayuden!”, repite constantemente Rafael Amaya por la posibilidad de que lo quisieran privar de su libertad, porque es seguido por más de un vehículo.

Video: Revista TvNotas / Youtube

El histrión incluso pide que le hacen muchas preguntas y no logra responderlas porque no logra hilar sus ideas completa.

Este video echa abajo el posicionamiento del mismo actor y su representante, quien negó la existencia de conductas erráticas y de este mismo episodio.

De acuerdo con Karen Guedimin, mánager del histrión, la historia difundida por la publicación mexicana es falsa, ya que Rafael Amaya solo intentaba abordar un servicio de transporte privado contactado a través de una aplicación móvil.

“En la publicación dicen que estaba desquiciado, pero él nada más pidió un Uber en una gasolinería de ahí”, relató en entrevista con el programa Suelta la Sopa.

“No tiene a nadie que vive en Tijuana, estaba en un departamento que tiene ahí y su familia vive en Tecate (en Baja California). No salió de la casa de su familia ni nada, él salió a pedir un Uber e iba a ir a una dirección. Bien lo dicen, estaba en una zona residencial y está por ahí su departamento. Es lo que pasó”, agregó.

El Señor de los Cielos, una serie producida por Telemundo e interpretada por Rafael Amaya (Foto: Telemundo)

Guedimin cuestionó los motivos para no mostrar más pruebas sobre el supuesto deterioro del estado de salud de Rafael Amaya, quien se molestó mucho por la publicación de esta historia falsa e incluso quiso desmentirla él mismo, pero prefirió no hacerlo porque lo haría con muy malos modos y no era la forma correcta.

Resaltó que no pueden hablar continuamente de la rehabilitación de Rafael Amaya porque es un proceso diario: “Esto es una lucha del día a día... es un tema muy complicado que no podemos estar ventilando... saben que no es de que esté hablando porque no puede decir ‘ya estoy bien’ y a la mera hora no. Está muy entusiasmado, muy comprometido con él y eso es lo importante”.

“Él está muy bien de salud... él está haciendo ejercicio, quiere que su público lo vea súper guapo como lo ha visto siempre”, confirmó.

Rafael Amaya confesó hace meses el infierno que vivió al abandonar todo por el consumo de sustancias tóxicas y cómo intenta recuperar su vida tras una rehabilitación en las clínicas Baja del Sol, propiedad de Julio César Chávez.

“Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber”, recordó el mismo Amaya en una entrevista exclusiva publicada por People en Español.

El boxeador mexicano ya reaccionó a la difusión del polémico video del histrión: “Solo diré que una persona adicta que no sigue el programa y quiere hacer su vida sin aceptar su enfermedad nunca podrá aliviarse. Ni la más chingona podría cambiarlo la solución es querer. YO quise yo solo por hoy sigo limpio y es un día a día”.