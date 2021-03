Republicanos presionan a Biden y lo culpan por «crisis» migratoria en la frontera

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrentaba este lunes (15.03.2021) una creciente presión de los republicanos por el aumento de la llegada de migrantes, especialmente de menores, a la frontera con México, situación que la oposición califica como la primera crisis migratoria de su mandato.

El líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, denunció la «crisis» en una visita con varios congresistas a la frontera en Texas. «Esta crisis fue creada por las políticas presidenciales de este nuevo gobierno», acusó.

El congresista republicano Chuck Fleischmann dijo que el gobierno de Biden ha «creado un ambiente» propicio para un incremento de la migración. Otros miembros de la delegación afirmaron que los traficantes de personas se están beneficiando de las políticas del gobierno.

What’s happening at the border is more than a crisis. This is human heartbreak.

And it was created by the policies of President Biden. pic.twitter.com/PNUUoXy6NZ

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) March 15, 2021