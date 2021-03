Ruiz asegura que «lo agarraron como bandera política» el caso de Tariquía

La mañana de hoy el candidato a la Gobernación Álvaro Ruiz ratificó su postura de «Tariquía no se toca» y dijo que respetarán la decisión del pueblo tarijeño sobre todo de las personas que viven en el lugar.

Fuente: El País

El candidato aseguró que en su discurso el presidente Luis Arce Catacora mencionó que van a coordinar con las personas que viven en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. Asimismo, señaló que algunos «lo agarraron como bandera política» este asunto.

«Vamos a respetar la decision de las personas, tiene que haber formalismo con el pueblo y no con un grupo de dos que ni viven ahí. Ahora las personas no se acuerdan que el supuesto defensor (Oscar Montes) en su momento tuvo a su compañero de partido, de ministro y a su hermano de viceministro para ajustar algunas cosas, pero no lo hizo».