Sam Heughan de la serie Outlander podría ser el nuevo Wolverine

El actor escocés Sam Heughan en los últimos años se ha convertido en uno de los actores más solicitados en la industria. Heughan quien es conocido mundialmente por su interpretación de Jamie Fraser en la serie de Outlander, actualmente está promocionando su nueva película SAS: Red Notice, un film de acción donde da vida a Tom Buckingham.

Desde hace tiempo, muchos son los que le colocan como uno de los favoritos para sustituir a Daniel Craig como James Bond en la gran pantalla, pero no es el único icónico papel que los fanáticos quieren para él. El intérprete también es uno de los nombres que suena entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel para interpretar a Wolverine.

Una nueva versión del personaje que interpretó Hugh Jackman es una posibilidad después de la compra de 20th Century Fox -ahora bautizada como 20th Century Studios- por parte de Disney. Recientemente, un rumor afirma que Marvel Studios está desarrollando un ‘reboot’ de los X-Men titulado The Mutants. El estudio no ha hecho oficial este proyecto, pero de llevarlo a cabo y de buscar a alguien para meterse en la piel de Wolverine, muchos ven en Heughan un fuerte candidato. El año pasado, Just Jared realizó una encuesta sobre qué intérprete podría dar vida al mutante y el protagonista de Outlander fue uno de los favoritos.

Ahora, Heughan ha respondido a la posibilidad de interpretar a Logan. “Vaya. Maldita sea, tendría que empezar a dejarme crecer algo de pelo”, comienza en CBM. “No estoy seguro de tener la barba para eso. Nunca he pensado realmente sobre ello, pero me encantaría estar en algo tan popular como eso. Un superhéroe sería muy genial. Así que, sí, sería divertido, pero creo que Tom Buckingham es una especie de superhumano por derecho propio”, concluye el actor haciendo referencia a su personaje en SAS: Red Notice.