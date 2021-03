Santa Cruz: Inspeccionan nuevo hospital y pavimento en el distrito 10

VISITA . La alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, inspeccionó el avance de obras del nuevo hospital en el distrito 10 y también la pavimentación de las calles de acceso. El 8 de abril será entregado el nuevo hospital y la pavimentación.

Fuente: https://elmundo.com.bo

Ante la amenaza de rebrote de la pandemia del coronavirus en nuestra ciudad, lo cual sería la tercera ola, la alcaldesa interina Angélica Sosa visitó ayer las instalaciones del nuevo hospital municipal, situado en el barrio Kuljis Norte, en el distrito 10, donde a la vez supervisó el pavimento de las calles de acceso, donde está la cuadra Nº 40.130, cuidando de que se encuentren en óptimas condiciones, en caso de llevar pacientes de emergencia.

La autoridad adelantó que el 8 de abril será la fecha de apertura de ambas obras, del nosocomio y del pavimento, con lo cual se cumplirá con la demanda vecinal, que habían enviado sendos pedidos para el mejoramiento de las vías por donde se ingresa al moderno hospital, el cual será habilitado para reforzar el sistema municipal de salud para enfrentar la pandemia del covid-19.

“Quiero dejar bien claro, no vamos a dejar desamparado a nadie que esté con la enfermedad, pues nuestra prioridad como gestión municipal es cuidar la salud de todos los vecinos, y así lo haremos hasta el día que nos toque entregar el mando a la nueva autoridad, el 3 de mayo. Es por eso que reitero mi pedido a la ciudadanía, que no deje de usar barbijo, que se sigan desinfectando las manos con alcohol, sea en gel o rebajado al 70%; que mantengan el distanciamiento físico, que no vayan a sitios con aglomeración de personas y que no dejen que los micros lleven personas paradas; todas son medidas de prevención para nuevos contagios”, expresó Sosa.

En cuanto al pavimento en esta zona, de las 324 cuadras planificadas ya hay concluidas 102 cuadras.

“Estamos supervisando el tramo 41, el cual tiene cinco cuadras que, en forma de ´L´, da la vuelta a todo el hospital. Aquí se encuentra la cuadra Nº 40.130 que vamos pavimentando en toda la gestión municipal del ingeniero Percy Fernández, de cuyo equipo de trabajo formo parte, por lo que me siento muy contenta de ver cómo se van cristalizando todas las obras, para satisfacer la demanda vecinal”, anotó la alcaldesa Angélica Sosa.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Daniel Álvarez, explicó que los 25 kilómetros del total de pavimento en el distrito 10, hay listos 8.130 metros lineales, es decir, existen 17 tramos concluidos de 56 previstos en la zona.