Se filtra el contrato de César Farías con la FBF. ¿A cuánto asciende?

El contrato entre la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el entrenador César Farías salió a la luz este domingo, según una publicación realizada por RDC Deportes, en el que se establece que el mismo asciende a 800.000 dólares año, monto menor al que ganaba en los clubes que dirigió anteriormente.

Fuente: lostiempos.com

Según el contrato entre partes (FBF y Farías), el monto asciende a $us 800.000 año y que se reparte entre el profesional y su cuerpo técnico. Asimismo, se conoció que el total mencionado posee una retención del 15,5% ($us 124.000), quedando solo $us 676.000.

«Si se divide el monto en bruto de lo que la FBF eroga, el DT y su cuerpo técnico gana $us 66.600 por mes y con la retención del 15% se reduce a $us 56.300, según el documento al que tuvo acceso este medio. El técnico corre por su cuenta con gran parte de su cuerpo técnico, que le permite a los jugadores trabajar de forma permanente con sicólogos, preparadores físicos y asesores durante el año de competencia. Durante la pandemia, los profesionales se encargaron de trabajar con los ‘seleccionables’», refiere RDC Deportes.

En la conferencia de esta tarde, Farías fue consultado sobre la veracidad del mismo. El estratega llanero dijo no conocer esta información y aclaró que en otras ligas, «como la MLS, NBA y demás, los contratos de jugadores y técnicos son públicos».

El presidente de la FBF, Fernando Costa, aseguró que tampoco conocía la información que se viralizó en las redes sociales.