Sectores de El Alto se suman a la marcha del lunes y advierten a cívicos que ‘no quedará impune’ lo de Senkata

Diferentes sectores sociales afines de la ciudad de El Alto, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), se sumarán a la marcha de este 22 de marzo en demanda de justicia por los hechos de violencia ocurridos en esa urbe en 2019 y advirtieron a los cívicos de Santa Cruz que por los hechos luctuosos no quedarán impunes.

La movilización fue convocada este miércoles por el Pacto de Unidad y se anunció será en los nueve departamentos del país. Los sectores sociales buscan que se den con los responsables de las muertes y heridos que se cometieron durante la gestión de la expresidenta Jeanine Añez.

“Queremos decirle a este señor (Rómulo Calvo) no va a quedar impune lo que se hizo en Senkata. Han venido acribillar a nuestros hermanos y como ciudad de El Alto, nosotros no vamos a permitir que quede así y peor todavía, no vamos a ser cómplices de ellos”, afirmó uno de los dirigentes de esa urbe.

El secretario ejecutivo de la Federación Andina de Choferes, Víctor Tarqui, afirmó que la decisión de sumarse a la movilización fue asumida por el Gran Cuartel General de El Alto que agrupa a diferentes sectores y organizaciones sociales.

“Las organizaciones sociales va a pedir justicia para aquellos compañeros que han caído precisamente en Senkata heridos y detenidos. Queremos la liberación inmediata de los compañeros que han sido detenidos injustamente”, añadió.

El 19 de noviembre de 2019, en medio de un operativo militar – policial, amparado en un decreto firmado por el entonces gobierno de Jeanine Añez, se intervino la planta de Senkata para bajar combustibles a la ciudad de La Paz, en medio del conflicto poselectoral. La intervención derivó en la muerte de 10 personas.