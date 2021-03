Si Always no juega en El Alto, ser local en el Siles será difícil

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Cuando falta menos de un mes para el inicio de la Copa Libertadores 2021, está complicado que Always Ready pueda utilizar el estadio Hernando Siles para sus respectivos partidos, ya que ese escenario fue inscrito por Bolívar y The Strongest como sede de sus juegos internacionales.

El Tigre jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, la Academia está en procura de ingresar a esa ronda y si no gana al Junior de Barranquilla, se quedará igualmente emparejado en una de las ocho series de la Copa Sudamericana.

Los clásicos rivales hicieron conocer con la antelación respectiva que la sede de sus juegos será el escenario miraflorino; es más, los celestes ya jugaron la pasada semana con el Montevideo Wanderers por la fase 2 de la Copa.

El gran “inconveniente” surge si los millonarios deciden jugar en el principal campo deportivo del país, ya que por tiempo se hace difícil cumplir con varios requisitos para poder habilitar el estadio de Villa Ingenio, entre ellos la iluminación que exige la Conmebol.

De acuerdo con el Manual de Clubes para las competiciones que controla la Conmebol, las fechas de disputa de la fase de grupos de la Libertadores y Sudamericana son similares a partir del de la semana del 20 de abril hasta la del 25 de mayo, lapso en el que se debe jugar seis jornadas.

Es decir, si Always Ready decide bajar a Miraflores habrá semanas en las que el Siles sea sede de tres partidos (martes, miércoles y jueves), algo que los respectivos comisarios de la Conmebol prohíben “para cuidar que el terreno de juego no tenga un trajín” y se tenga el estándar que pide esa entidad para la disputa de sus torneos.

La dirección de competiciones de la Conmebol ya tiene en su poder la carta de conformidad que enviaron Bolívar y The Strongest en su momento. Entonces sabe que habrá algunas semanas en las que ambos equipos jueguen de local en el Siles, pero habrá dificultades cuando Always, si así lo decide, pida jugar también de local en ese estadio.

El manual cita sobre las condiciones del campo de juego que “el club local es el responsable de garantizar que todos los recursos y procedimientos de mantenimiento y preparación del campo de juego estén disponibles y sean realizados en tiempo para garantizar una superficie segura, nivelada y con altura correspondiente de corte”. El mismo documento norma que 24 horas antes de cada partido el estadio está bajo el control de la Conmebol para poder instalar los equipos de transmisión, vallas publicitarias, pruebas de iluminación o incluso, si el club visitante lo requiere, hacer un reconocimiento de 45 minutos al terreno de juego. El titular de Always, Andrés Costa, admitió en las últimas horas que “estamos con poco tiempo y tenemos que tomar la decisión. Buscaremos otras alternativas si el tiempo no nos da”. Si la Conmebol no aprueba el estadio Municipal de El Alto y si los millonarios no pueden jugar en el Siles, Always tendrá que buscar otras opciones como el Jesús Bermúdez.