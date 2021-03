Sismo en el MAS por los resultados y por falta de avances en caso Senkata

Pablo Peralta M. / La Paz

Un sismo se registra al interior del MAS debido a que emergieron duros cuestionamientos a la cúpula dirigencial después de los resultados que obtuvo el partido azul en las subnacionales. El sacudón también salpica al Gabinete, puesto que hay fuertes críticas al rol de dos ministros respecto al avance en las pesquisas del caso Senkata y Sacaba.

En el primer caso, los descontentos piden la renovación de la directiva y un congreso. En el segundo caso se arremete contra los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, y piden su evaluación.

En los comicios del 7 de marzo, el MAS perdió respaldo, respecto a la votación de 2015, en las plazas a gobernaciones y alcaldías en ciudades capitales y El Alto, según un análisis realizado por este medio.

El caso más emblemático es el de El Alto, donde Eva Copa, que fue descartada por la cúpula azul para ser candidata, se impuso al postulante del MAS por más del 60%.

Rolando Cuéllar, diputado del MAS y vicepresidente de la brigada parlamentaria cruceña, indicó a Página Siete que uno de los pedidos del llamado bloque oriente del partido azul es que se realice un congreso, para tratar el tema de los “dedazos” en las postulaciones.

“Justamente se está pidiendo el congreso nacional del MAS, porque se van a tomar decisiones muy internas: el tema de los ‘dedazos’ y hay denuncias de dirigentes que han vendido espacio en la franja de seguridad y esos dirigentes van a tener que responder”, aseguró.

Concepción Ortiz, exvicepresidenta del MAS, cuestionó a las “roscas” que hay dentro del partido azul y lamentó la forma en cómo se procedió en torno a la elección de candidaturas.

Citó como ejemplo el cómo Adriana Salvatierra, que en 2019 renunció a la presidencia del Senado, pero fue elegida como candidata a la Alcaldía de Santa Cruz. En cambio, Copa, que lideró al partido azul durante la transición, fue descartada como postulante. Por eso, Ortiz ve necesario convocar a un ampliado del MAS.

“Cómo es que Adriana Salvatierra renuncia, lo deja al Gobierno y después se va de candidata ¿y ganó las elecciones? No ganó. Pero, a la otra que dio la cara en el momento más difícil, que es la señora Eva Copa, con todas sus virtudes y sus defectos, no le dieron (la postulación). Entonces, yo por eso digo que el MAS necesita un análisis profundo interno, no importa que dure dos, tres días”, afirmó.

Remberto Calani, exdiputado del MAS, expresó que en el caso de La Paz la dirigencia es la responsable de los resultados obtenidos. El exlegislador manifestó que se deben renovar las direcciones.

“Es necesario, al margen de hacer una autocrítica, tomar decisiones en el sentido de cambiar las direcciones en el instrumento político”, aseguró el exlegislador.

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, indicó que debe haber una evaluación para detectar en qué falló el MAS. “Tiene que existir una evaluación profunda desde las bases, las asambleas provinciales, departamentales hasta llegar a las nacionales sobre cuál ha sido el error que se ha cometido en estas subnacionales”, dijo, según Fides.

Desde el MAS también se cuestiona a los ministros de Gobierno y y de Justicia, debido a -dijeron- la falta de avance en las pesquisas de los hechos de Senkata y Sacaba.

El descontento se activó a partir de que se conociera que el excomandante de las FFAA Sergio Orellana salió del país en noviembre, razón por la cual no se pudo concretar la orden de aprehensión que se dictó en su contra.

“Las bases de Santa Cruz se movilizaron esta mañana (ayer) en una marcha multitudinaria. Conaltid, que depende del Ministerio de Gobierno, fue donde terminó la marcha y ahí pidieron la renuncia del Ministro de Gobierno”, indicó el diputado Cuéllar.

El legislador afirmó que Del Castillo es responsable de Migración, entidad que -afirmó- en su momento debió dar alerta sobre la salida de los exministros Arturo Murillo y Fernando López. “Se escapó Orellana. ¿Están esperando que Jeanine Añez se escape del país?”, sostuvo el legislador, quien también cuestionó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El diputado Daniel Rojas manifestó que las organizaciones sociales están disconformes con el “actuar” del Ministro de Gobierno, y del Fiscal General. “El descontento y malestar es de aquellas personas que están exigiendo justicia”.

En la misma línea, la exvicepresidenta del MAS y exdiputada Concepción Ortiz cuestionó a los ministros de Gobierno y de Justicia. Considera que deben mínimo ser destituidos, pero antes de eso se requiere un análisis profundo.

“Yo veo que dos ministros no han jugado un papel importante, que es el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno, que no están cumpliendo con su función. (…) Y también hacer ese llamado a la Asamblea Legislativa. ¿Qué está haciendo la Comisión de Justicia de Senadores y de Diputados?, ¿Qué está haciendo la Comisión de Constitución? No están trabajando, no están cumpliendo con su rol. Y eso es el pronunciamiento de las bases, que en estas elecciones nos muestran con su voto”, dijo la exlegisladora.

Punto de vista

Román Loayza Fundador del MAS IPSP



“El pueblo no es tonto, es crítico”

Estoy consciente de lo que está pasando en el MAS. Retorné al MAS con la convocatoria que hizo David Choquehuanca, con el Presidente actual. Por eso apoyé el mensaje de David, incluso en Sucre y en Potosí hice campaña.

Yo creo que el problema es que Evo seguía haciendo campaña. En la vida política, el presidente que sale del Gobierno, descansa. En cambio, él es el presidente de las seis federaciones, el presidente de la dirección nacional de la campaña… Eso ha restado.

La gente se dio cuenta de eso. “¿Por qué sigue haciendo él? Esto es dictadura sindical, dictadura política, dictadura democrática. Eso no podemos aceptar”, han dicho.

Entonces, por eso estamos fracasando y va a fracasar si el Evo va a seguir mandando. Es el sabelotodo, piensa que con lo que ponen guirnaldas, ya está, piensa que el pueblo aprecia. El pueblo no es tonto, no es inútil. Es crítico el pueblo.

Nadie es enemigo de Evo Morales. Como dijo alguna vez, que después de salir de presidente iba a ir a su chaco, debe irse pues, tiene que descansar cinco años. Luego regresará al instrumento político, pero si va a seguir jodiendo, no va a surtir muy bien con él.

Es necesario que cambien las cabezas de las organizaciones sociales bases del MAS. Los dirigentes no pueden estar al servicio del Gobierno ni de los gobiernos departamentales ni municipales. Ellos son los fundadores y por eso deben coadyuvar al Gobierno, pero no como sindicalismo oficialista.

Ahora si respetan el discurso de Choquehuanca el actuar del Gobierno se va a respetar, pero si hacen caso a Evo, que es dependiente de Cuba y Venezuela, eso no va resultar.