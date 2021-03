Sucre: A falta de 4 actas para conocer al ganador de la Alcaldía, delegados de R2025 abandonan el TED

Cuando solo faltan cuatro actas para el cómputo final de la elección a la Alcaldía de Sucre, Horacio Poppe ordenó a sus delegados retirarse de la sala. Asegura que hubo fraude.

“Nosotros no vamos a entrar, nuestros delegados no estarán presentes en el conteo de estas cuatro actas, no las vamos a avalar”, señaló Poppe a medios de comunicación.

Según Poppe, el partido que lidera ganó en los cinco distritos del área urbana de Sucre; sin embargo, perdió en los distritos 6, 7 y 8 del área rural donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene mayoría.

“Hemos perdido donde el MAS hace lo que el da la gana con las actas de escrutinio”, señaló.

Agregó que el lunes, sus delegados observaron cerca de 60 actas de escrutinio. Según Poppe, se presume fraude en estas mesas, pero ninguna fue anulada.

El candidato señaló que R2025 no avalará la elección de Enrique Leaño como alcalde de Sucre, pues. “Enrique Leaño está entrando por la ventana a la Alcaldía”, manifestó.