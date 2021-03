Súmate presentó demanda ante el TSE por declaraciones del presidente del TED de Cochabamba

La agrupación política Súmate presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por las declaraciones del presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Humberto Valenzuela, en su discurso inaugural de la jornada de votación. Solicitan el inicio de un proceso disciplinario, informó el director de campaña, Gustavo Vargas.

“Es un delito electoral, porque ha intentado distorsionar el voto; ha intentado sembrar incertidumbre en el votante. Alguien que es árbitro no puede dar ese tipo de declaraciones sobre ningún partido o agrupación política”, dijo Vargas.

Valenzuela, en la inauguración de las elecciones, mencionó que aún había situaciones pendientes con algunos candidatos por el tema de la residencia. Señaló que iba a velar para que esto se resuelva antes de la entrega de credenciales a las nuevas autoridades.

Este hecho generó molestia en Súmate, pues el candidato Manfred Reyes Villa llegó a tener casi una decena de solicitudes de inhabilitación por el tema residencia, pero que al final no significaron su inhabilitación, debido a un auto constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional que eximía de este requisito a los asilados políticos.

Luego hubo una complementación que ya no se tomó en cuenta por el principio de preclusión y de retroactividad. Por lo que Valenzuela dijo que el pleno no se podía referir al tema. Aún así, hizo la alusión en la inauguración y ahora Súmate exige el inicio de un proceso disciplinario.

Asimismo, el asambleísta departamental Freddy Gonzales, también presentó la misma denuncia, pero ante el TED. Su pedido es que la sala plena inicie un proceso contra Valenzuela.

Según el Constitucionalista, César Cabrera, unas declaraciones de este tipo son peligrosas, pues pueden tomarse como una incidencia en el voto al generar incertidumbre sobre la población. Además señaló que bajo los principios de preclusión e irretroactividad, no se puede retroceder en el calendario electoral para volver a juzgar un tema que ya fue cerrado.

“Al ser una autoridad ya electa, no sería inhabilitación sino destitución y eso no lo puede hacer el TED y tampoco el TCP, porque no pueden estar sobre la voluntad del soberano”, indicó Cabrera.

Conteo propio

La agrupación Súmate hizo su propio conteo de votos y asegura que Manfred Reyes Villa obtuvo el 59,5 % de la votación el pasado domingo. En tanto, el escrutinio oficial del Tribunal Electoral Departamental (TED) se encuentra en el 50 %.

“Contamos con el 99,17 por ciento de las copias de las actas en físico y eso nos permite avizorar un 59,5 % de votación, lo cual nos permite asegurar siete concejales y lo que buscamos es llegar a ocho”, dijo Vargas.

Para hacer este conteo, el director de campaña explicó que todos los delegados en recintos y mesas, solicitaron las respectivas copias de las actas y a través de un programa ingresaron los datos.

Sin embargo, se trata de un mecanismo interno de la agrupación, pues los datos oficiales sólo los puede entregar el TED y en estos momentos se encuentran en el 50 por ciento del escrutinio de las actas. Para seguir el conteo puede ingresar a la página: computo.oep.org.bo.