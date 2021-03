Tiger Woods sale del hospital y vuelve a casa tras su grave accidente de coche

Fuente: https://www.elmundo.es

El golfista estadounidense Tiger Woods confirmó este martes que ha dejado el hospital en el que estaba ingresado desde finales de febrero para continuar en su casa la recuperación de las graves lesiones que sufrió en su pierna tras sufrir un accidente de tráfico.

«Feliz de informar que estoy de regreso a casa y que continúo con mi recuperación. Estoy muy agradecido por la gran cantidad de apoyo y ánimo que he recibido durante las últimas semanas», señaló Woods en un comunicado en su perfil oficial de ‘Twitter’.

El californiano dio las gracias «a los increíbles cirujanos, médicos, enfermeras y personal del Harbor-UCLA Medical Center y del Cedars-Sinai Medical Center». «Todos me han cuidado muy bien y no puedo darles las gracias lo suficiente. Me estaré recuperando en casa y trabajaré para hacerme más fuerte cada día«, concluyó.

El ganador de 15 ‘majors’, de 45 años, sufrió un aparatoso accidente de tráfico el pasado 23 de febrero en el Condado de Los Angeles que le provocó graves lesiones en su pierna derecha y por las que fue inmediatamente operado en el Harbor-UCLA Medical Center.

Según el parte médico, el californiano tuvo que pasar por «un largo procedimiento quirúrgico» por las lesiones en su pierna y tobillo derechos para tratar «las fracturas abiertas conminutas (varios fragmentos) que afectaban tanto la parte superior como la inferior de la tibia derecha y los huesos del peroné» y que «se estabilizaron insertando una varilla en la tibia».

Además, las lesiones adicionales «en los huesos del pie y el tobillo» fueron estabilizadas con «tornillos y clavos«, mientras que «el traumatismo en el músculo y el tejido blando de la pierna requirió la liberación quirúrgica de la cubierta de los músculos para aliviar la presión debido a la hinchazón». Posteriormente, fue trasladado al Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.