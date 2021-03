TikTok lleva la nueva función de Preguntas y Respuestas a todos los creadores

TikTok incentiva las conexiones entre creadores y seguidores mediante el lanzamiento de su nueva función de Preguntas y Respuestas, que desde ahora se encuentra disponible para todas las cuentas de Creadores que habiliten esta función.

La nueva función ofrece diversas posibilidades de interacción entre creadores y seguidores, tanto para vídeos subidos como para vídeos en vivo, donde en primer lugar, los seguidores pueden establecer su comentario en un vídeo como una pregunta de Preguntas y Respuestas, etiquetándose como tal en la propia sección de comentarios, a lo que luego los Creadores lo identificarán, pudiendo optar por responder directamente al propio comentario o bien crear un vídeo específico a modo de respuesta, vinculando el nuevo vídeo al vídeo donde surgió la pregunta.



Los creadores también podrán utilizar pegatinas a modo de respuestas en los comentarios.

De los comentarios a los perfiles y a los vídeos en directo

Además, los creadores también podrán añadir en su biografía un enlace de Preguntas y Respuestas que lleve a sus seguidores a una página separada específica donde se albergarán todas las preguntas y respuestas, a las que podrán sumar nuevas preguntas en caso de no estar disponibles.

Por último, la función de Preguntas y Respuestas también está disponible para las transmisiones en directo, esa posibilidad que tienen aquellos usuarios que tengan más de 1.000 seguidores en sus perfiles.

TikTok señala que los creadores podrán ver rápidamente las preguntas de la función de Preguntas y Respuestas disponible a través de un panel de chat por separado, una característica que ofrecerá muchas posibilidades a los creadores, y quien sabe si trasladará sus eventos A.M.A. (Ask Me Anything) a TikTok, algo que se hace bastante en plataformas como Reddit o incluso Meneame.

La plataforma aclara que para hacer uso de la nueva función, primero hay que pasar la cuenta de usuario a una cuenta de Creador si aún no se dispone de ella, para lo cual hay que ir a Administrar cuenta en las opciones de configuración, y seleccionar la opción Cambiar a cuenta de creador.

Luego, para activar la nueva función, habrá que ir a las opciones de configuración y privacidad de la propia cuenta, entrar en Creador, presionar Preguntas y respuestas y luego Activar Preguntas y respuestas.

Cabe recordar que esta función se ha encontrado en fase de pruebas desde la segunda mitad del pasado mes de enero para unos pocos creadores, precisamente para aquellos que cuenten con más de 10.000 seguidores y hayan activado la función, haciéndola extensible a más creadores a lo largo del tiempo hasta ahora, cuando se ha lanzado oficialmente.

Crédito de la imagen: TikTok