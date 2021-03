Un cantante boliviano es detenido en Chile por transportar droga dentro de un parlante

Seguridad

viernes, 19 de marzo de 2021 · 11:35

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Un cantante de origen boliviano fue detenido por personal de Carabineros de Chile, en Iquique, cuando transportaba algo más de cuatro kilos y medio de marihuana, que mantenía ocultos al interior de un parlante.

Los fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas del país vecino encontraron 18 paquetes con un peso total de 4,590 kilogramos de marihuana que estaban dentro del altavoz. El alucinógeno era transportado por un cantante no vidente de nacionalidad boliviana e iniciales R. G. J., quien viajaba en un bus desde Arica a Santiago.

El procedimiento se registró durante la madrugada de este viernes en la avanzada aduanera de Quillagua. Hasta ese lugar llegó un bus con pasajeros desde Arica y entre ellos viajaba el coterráneo, quien al ser entrevistado manifestó desconocer el origen de la droga y que el aparato lo había comprado en La Paz, hace un año.

«Sin lugar a dudas es un caso poco habitual, dado que se trata de una persona no vidente, pero no debemos olvidar que las bandas criminales no trepidan en utilizar todo tipo de métodos e incluso esconden la droga en pañales de lactantes o en la ropa que visten menores de edad”, declaró el director regional de la Aduana de Iquique, Cristian Molina Silva.

Asimismo, el Servicio Nacional de Aduanas del país vecino precisó que mediante la máquina de rayos-X se comprobó que en el interior de la caja acústica había material de origen orgánico, por lo que se procedió a abrir la estructura y se extrajeron 18 paquetes de distintas tamaños y formas.

“La prueba de campo permitió determinar que la sustancia vegetal que contenían esos paquetes era marihuana, por lo cual se notificó de los hechos al fiscal de turno”, sostuvo Molina.

El compatriota imputado, junto con la droga y los medios de prueba, fueron entregados a la Policía para su custodia y traslado.

El fiscal de Pozo Almonte, Javier Gutiérrez Figueroa, formalizó al cantante por tráfico ilícito de drogas y se fijó la medida cautelar de prisión preventiva durante los 120 días que dure la investigación.