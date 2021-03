Un editor de texto para Google Meet y Zoom

Cuando realizamos videoconferencias con Google Meet y con Zoom solemos escribir notas, tomar apuntes de lo que se está diciendo, algo que la plataforma no ofrece de forma nativa.

Eso no significa que no haya proyectos pensados para ayudar con el tema, y hoy hablaremos de uno muy interesante: Bluu.

Lo que quiere Bluu es evitar que tengamos que compartir pantalla con un Google Docs, han creado una solución que incluye funciones de forma más amigable. Bluu se une a nuestras reuniones como un participante adicional, como si fuera un asistente en la reunión ayudando al equipo, y como miembro de la reunión ayuda a:

– Agendas: para tener apuntadas las reuniones al día con temas y temporizadores.

– Notas: para documentar lo que se dice en la reunión.

Es un modo colaborativo, cualquier persona de la reunión puede usarlo.

Es muy sencillo de usar, y no requiere que todo el mundo lo use. El contenido allí escrito es privado y seguro, no graban nada ni lo transforman en texto, y tiene Token para asegurarse de que solo los usuarios de la reunión puedan leer y escribir.

Actualmente funciona con:

– Google Meets: funcionalidad completa con la extensión de Chrome para obtener la mejor experiencia.

– Zoom (modo alfa): requiere administración desde la aplicación web. La aplicación Zoom estará disponible pronto

– Microsoft Teams: próximamente.

Podéis probarlo en getbluu.com. La versión gratuita permite 20 reuniones al mes con una duración máxima de 60 minutos cada una.

Una vez instalado, veréis una ventanita negra en la parte superior al abrir una sesión. Todo lo que escribamos en ella, aparecerá en la pantalla compartida con el resto de miembros, como si fuera un miembro más, ayudando así a centralizar y compartir la información.