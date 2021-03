Carlos Valverde.– El TSE no da certidumbre al país ni a la democracia. Esperar hasta lo último, para habilitar a Reyes Villa es una muestra de falta de capacidad y coraje en la toma de decisiones.

El caso de Manfred quedará como un ejemplo de lo que no debe hacer el TSE. Se tiene que sacar este tribunal y el presidente pondrá a otra persona y el parlamento aprobará un tribunal masista.

Salvador Romero le hace un terrible daño al TSE y al país. Compraron un equipo para hacer el conteo rápido que no funcionó nunca y que me demuestre Romero que no digo la verdad. Romero es lo peor de Jeanine Áñez, incluso peor que Mostajo.