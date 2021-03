Ven que niños son susceptibles de contagios porque salen más de casa

Los especialistas solicitan a los padres de familia no bajar la guardia y tener a los niños dentro de la casa y que no dejen de usar el barbijo. Aún no hay datos sobre cuántos afectados existen por la cepa brasileña.

Una niña de 11 años venció la Covid luego de estar por semanas en UTI en el Hospital del Norte. Foto:Hospital del Norte Fuente: Página Siete Verónica Zapana S. / La Paz Los niños son los más susceptibles de contagiarse de la Covid-19, incluso de las nuevas cepas, debido a que en las últimas semanas, muchos padres están más relajados y sacan a los pequeños fuera de casa, de acuerdo con los especialistas.



“Esta segunda ola está afectando más a niños y adolescentes porque han comenzado a salir de casa”, dijo a Página Siete Juan Pablo Rodríguez, pediatra infectólogo del Hospital del Niño de La Paz. El especialista explicó que esta situación no ocurrió en la primera ola de la pandemia porque todos estaban dentro de sus domicilios. Rodríguez aclaró que esta situación sucede no tanto por la existencia de una nueva cepa que afecte más a los pequeños, sino porque “se exponen más”. Indicó que eso mismo ocurrió en todos los países del mundo, incluido Brasil, donde actualmente existe una crisis por la cepa P.1 o brasileña que está provocando la saturación de sus hospitales. Con una mirada similar, el director del Hospital del Niño e inmunólogo alergólogo Alfredo Mendoza indicó que vieron en las últimas semanas que muchos niños están siendo afectados “precisamente porque los padres bajaron la guardia en la protección de sus hijos y ellos están saliendo más”. Explicó que los pequeños “son más susceptibles” a contraer la enfermedad o alguna de las nuevas cepas que circulan en países vecinos. “Los niños se contagian más y tienen mayor afectación porque diseminan más rápido en el hogar, en especial a las personas de la tercera edad que son sus abuelos y a sus padres”, dijo Mendoza. Ayer, Página Siete informó sobre un estudio de genotipificación que elaboró el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca en ese departamento, La Paz y Potosí. Esta investigación reveló que en las dos primeras regiones circulan las cepas de Gran Bretaña y de Estados Unidos, además de las dos más comunes de la Covid-19. Además, el infectólogo Juan Saavedra considera que debido a que tanto en Brasil como en Perú ya circula la cepa brasileña, en Bolivia también ya se encuentra esta nueva variante. Según Rodríguez y Mendoza, aún no se sabe si esta nueva cepa es más agresiva en niños y adolescentes. “Habría que esperar porque hemos visto (en La Paz) que con la cepa más común, algunos niños tenían cuadros más graves e incluso ingresaron a terapia intensiva”, dijo e indicó que unos dos fallecieron. Por eso, Rodríguez indicó que no es tanto la cepa, sino que los niños se expusieron más al virus. Además, según Mendoza, se conoce que esta nueva cepa es más virulenta, es decir que se disemina más rápido. Por esa razón, de acuerdo con el especialista, los niños pueden contagiarse más rápido y estar más afectados. “La nueva cepa es de más fácil diseminación, pero la agresividad no se ha visto todavía. En Brasil sus camas están saturadas, es por el número de habitantes de la región”, dijo Mendoza. Se conoce que al menos tres departamentos, Santa Cruz, Pando y Beni enviaron muestras de infectados a Brasil para analizarlas y verificar o descartar la presencia de la nueva cepa. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Ramiro Narváez, aseguró a Página Siete que lamentablemente este tipo de virus muta con mucha frecuencia. Agregó que algunos se convierten en nuevas cepas e incluso más agresivas. Rodríguez no descarta incluso que Bolivia haya desarrollado una nueva cepa, pero aseguró que para confirmar este dato se debe realizar estudios de genotipificación. El director del Sedes de La Paz solicitó a los padres de familia no bajar la guardia. “Si nos quitamos el barbijo, no nos lavamos las manos y estamos en conglomerados, muchas personas se pueden contagiar, incluso reinfectar porque están expuestos al virus”, sostuvo. Mendoza resaltó que los niños también deben usar barbijos. Indicó que si son mayores de dos años y toleran la medida, no debe sacarse la mascarilla.