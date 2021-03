Vencen los plazos y aún no circulan los buses BRT

La circulación de los Buses de Transporte Rápido (BRT) Sarao aún está sin fecha. A principios de febrero la Alcaldía anunció que la flota completa llegaría a la capital cruceña a finales de febrero e inmediatamente arrancaría el nuevo servicio; sin embargo, venció el plazo y eso no sucedió.

El nuevo informe de la comuna es que los 25 buses llegarán mañana al puerto de Iquique-Chile. El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, señaló que en pocos días la flota estará circulando en la capital cruceña, pero no precisó la fecha.

El presidente de la empresa concesionaria Línea 17-18, Percy Rojas, proyecta que esta semana los buses no estarán para circular por el primer anillo.

Este nuevo sistema no arranca, pese que faltan tres días para elegir a las nuevas autoridades municipales. En este proceso también pugna por el sillón municipal la alcaldesa interina, Angélica Sosa.

Los transportistas del primer anillo, que son concesionarios del BRT, invirtieron cerca de $us 6 millones en los buses y los ajustes en su estacionamiento. Además, contrataron a un importador para la llegada de la flota completa desde Asia.

La Alcaldía

El secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, señaló a principios de febrero que las operaciones empezarían a finales del mes pasado con la llegada de 25 buses, incluso difundió un video donde se observaban las flotas para la capital cruceña. Aunque, justificó que “el cronograma de ejecución del BRT fue ajustado, dado la cuarentena rígida y las restricciones para controlar el Covid-19 en el país de origen de los buses, así como en muchos países del mundo que llevó al cierre de las fábricas, puertos y navieras”.

Aún sin las flotas, el 20 de febrero la Alcaldía empezó con la entrega gratuita de la tarjeta para el pago del pasaje en el primer anillo y amplió el horario de circulación de los cinco buses disponibles.

Otros transportistas

El ejecutivo del sindicato de micros Santa Cruz, Mario Guerrero, remarcó que no se llegó a un acuerdo para definir nuevas rutas de los micros que pasan por el primer anillo, por lo que esperaran retomar las negociaciones con la nueva gestión municipal y una de las propuestas será retirar el cordón de cemento que se colocó para separar el carril del BRT.

Cuestionó que la actual gestión municipal aún no logró que se desembolse el crédito de la Comunidad Andina de Fomento (CAF), por lo que no tendrán para reponer los recursos gastados en este proyecto. “Su crédito para el BRT no fue aprobado en la Asamblea Plurinacional. No sé de qué partida habrán sacado para invertir en el BRT. La Alcaldía no tiene los recursos de ese crédito. Imagino que sacaron de otra partida para pagar”, insistió.

Ribera, a mediados de febrero, reconoció que “el contrato fue firmado con la venia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en septiembre del año pasado entre MEF, CAF y la Alcaldía. Sin embargo, el mismo se encuentra en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanza, desde el 2 de diciembre de 2020”, sostuvo.