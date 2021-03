Very pleased to speak with President @jguaido of Venezuela this evening. We disc…

Very pleased to speak with President @jguaido of Venezuela this evening. We discussed the way forward for both countries, and the need to build synergies for the defence of democratic principles and human rights across the globe. https://t.co/7Lf4anA4kM

Fuente: Tuto Quiroga por BOBI WINE

