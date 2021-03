Virginia, primer estado del sur de EEUU en abolir la pena de muerte

Ha llevado a cabo más ejecuciones que ninguno de los otros 50 estados de Estados Unidos, con casi 1.400 condenados a muerte desde su fundación como colonia a principios de 1600.

Join us live as I sign legislation abolishing the death penalty in Virginia: https://t.co/KRWrqEHuey

Virginia tiene el récord de ejecuciones en el país, con casi 1.400 condenas a muerte desde su fundación como colonia en 1600. Un total de 102 personas fueron ejecutadas en la cárcel de Greensville desde su apertura en 1991. La última ejecución llevada a cabo en este estado fue en 2017.

El gobernador afirmó que la aplicación de la pena de muerte en Virginia se llevaba a cabo con defectos de procedimiento y además tenía sesgos raciales.

Today, Virginia ended its 400-year history of carrying out executions, becoming the first state in the South to abolish the death penalty.

Signing this law is the moral thing to do. pic.twitter.com/xJ116GVPOE

