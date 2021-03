Yenni Raña llora al hablar de la salud de su esposo Adrián Oliva, el gobernador recibe asistencia respitaroria

La esposa del gobernador de Tarija declaró ayer a los medios antes de sufragar, muy compungida admitió el momento doloroso que atraviesan, en medio de un período electoral complicado.

Video-Unitel

Fuente: diarionuevosur.com

Fernando Barral Zegarra / Tarija

La esposa del gobernador, Adrián Oliva Alcázar, Yenni Raña Rodríguez.

La esposa del gobernador, Adrián Oliva Alcázar, Yenni Raña Rodríguez, antes de emitir su voto al prestar declaraciones a la prensa, lloró del contagio de covid 19 que sufrió la autoridad y su posterior internación en terapia intermedia del hospital “San Juan de Dios”.

“Esta mañana (domingo) Adrián ha amanecido mucho mejor, ya ha podido hablar con los enfermeros, ellos prometen aliviarlo porque ha estado muy delicado”, declaró en medio de sus lágrimas por la autoridad que se internó el viernes por la tarde.

“Yo después de votar vuelvo, tiene una serie de exámenes, Dios mediante está con los signos estables, sigue con oxígeno estamos esperanzados de que todo salga bien”, agregó al admitir que es complicado que se haya presentado el problema en medio de elecciones.

El período electoral generó un stress en su persona fuerte, por eso mismo los médicos pidieron tranquilidad para no alterar todo su sistema respiratorio, “él no va saber qué es lo que está pasando en toda la mañana, solamente está preguntando por su hijo”, relató.

“Está afligido por su hijo, entonces vamos a dejar que todo el día no reciba noticias”, acotó al añadir que seguirán sometiéndose a exámenes y que mejore, se espera que toda la medicación recibida esté respondiendo para su plena recuperación.

La esposa del gobernador llegó al colegio “San Luis” acompañada del candidato a alcalde, Alan Echart Sosa, el Secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta Méndez y la Secretaria de Desarrollo Productivo, Lily Morales, entre otras personas.

Agradeció los mensajes de solidaridad de muchas personas y grupos de oración, con congregaciones y misas, “la medicina hace mucho, pero yo creo que la mayor fortaleza de Adrián es la oración en este momento”.

La esposa también declaró que no está enterándose de muchas cosas, sin embargo, el sábado vio de alguna información que no es correcta, “ha habido información que lo hacía ver a Adrián como entubado, que por poco estaba desahuciado y eso no está bien”, afirmó.

“Hay que cambiar la forma de hacer política, él tiene un hijo y hay que cuidar esas cosas, pero Adrián no está con tubo, está recuperándose, hay formas de hacer política y agradezco a los políticos que se solidarizaron, todo esto es muy duro”, insistió.

Al agradecer a las enfermeras que lo atienden, se solidarizó con todos los enfermos en el hospital, grupos de familias que están pendientes de las recetas, de las evaluaciones, “hay momentos muy feos que se viven. “Bueno, decirle a Adrián que tenga mucha fuerza”.