Abogado denuncia que cuentas de exministros Guzmán y Coimbra fueron congeladas

Fuente: Página Siete Digital

Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Añez, denunció que las cuentas bancarias de los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzman fueron congeladas. Agregó que esa disposición no se observa en el cuaderno de investigación.

“Se han congelado sus cuentas, no entendemos por qué no aparece en el cuaderno de investigación, no aparece en ningún lado, pero supuestamente de este proceso ha habido un requerimiento que no estaría a la vista del sistema”, dijo Guillen en entrevista con Erbol.

El jurista dijo que aún no se conoce si a ella también le congelaron las cuentas bancarias. Sin embargo indicó que puede ser posible que la figura también aplique para la exmandataria.

En marzo, la justicia determinó seis meses de detención preventiva para Añez, Gumán y Coimbra por los delitos de sedición y conspiración. Esta disposición se la asumió en el proceso instaurado por el supuesto golpe de Estado de 2019.