Abuelos llegan a cuentagotas a centros públicos, afiliados hacen filas en seguros

Verónica Zapana S. / La Paz

Con la ayuda de un bastón, Fermín Choque, de 84 años, llegó ayer al Centro de Salud de El Tejar para preguntar sobre la vacuna contra la Covid-19. “Dicen que vuelva mañana (hoy) porque ya me pondrán la dosis”, aseguró. “Vine hace dos semanas, pero me dijeron que espere y vuelva en estas fechas. Ahora me indicaron que traiga mi carnet para mañana”, agregó.

Página Siete visitó ayer cuatro centros de salud públicos de La Paz, todos estaban vacíos porque las personas mayores de 80 años que buscan la vacuna llegan a cuentagotas. Muchos no saben aún sobre la llegada de los biológicos o no cuentan con ayuda para trasladarse a los hospitales. En los seguros de corto plazo, los adultos hacen fila y hasta llegan a discusiones por acceder sólo al registro.

El director del Servicio Departamento de Salud (Sedes), Ramiro Narváez, indicó que para acceder a la vacuna las personas deberán presentar su cédula de identidad, además de su adscripción al Sistema Único de Salud (SUS). Aseguró que sería ideal contar con el prerregistro, pero no es indispensable.

Según un funcionario del Centro de Salud de Pura Pura, “pocas personas llegaron para recibir la vacuna”. “Las licenciadas no están solicitando como requisito la terminación de la cédula de identidad”, dijo. En esta establecimiento, la inmunización se realiza entre las 12:00 y las 13:00.

Explicó que para recibir la dosis, la persona primero debe ingresar a una revisión con la doctora, quien si se requiere, deriva al beneficiario al Centro de Salud de El Tejar para que se realice una prueba. Si sale negativo, al día siguiente retorna al centro de salud para la inmunización. “Luego de recibir la vacuna, debe esperar 20 minutos para ver si presentan efectos adversos”, dijo.

Se recomienda a todos los beneficiarios acudir al establecimiento con un familiar. “Son adultos mayores, pueden sufrir alguna descompensación”, aseguró el funcionario e indicó que luego de pedir este requisito, muchos abuelos ya no vuelven.

En el Centro de Salud de El Tejar una enfermera dijo que para la inmunización las personas de más de 80 años deben acudir entre las 8:30 y las 13:00. “Si tiene más de 80 años, puede venir mañana para vacunarse”, dijo la enfermera a un adulto mayor que preguntó sobre la campaña.

Andrea Vásquez lamentó que no llegaran las dosis al Centro de Salud de Villa Victoria. “Ni modo, tendré que volver en unos días”, dijo la mujer, mientras su hija llevaba su silla de ruedas.

En el establecimiento, el personal comentó que no llegaron las vacunas, pero estiman que las dosis podrían arribar hoy. “Estamos esperando”, insistió.

En el Centro de Salud 8 de Diciembre, de Sopocachi, ayer se inició la vacunación. “Llegaron sólo 40 dosis”, dijo uno de los doctores preocupado a las cinco personas que esperaban por el biológico. Antes de poner las dosis, dio información sobre todos los cuidados y los efectos adversos.

Ayer, en varios centros de la Caja Nacional de Salud (CNS), como el policlínico 9 de Abril, decenas de afiliados realizaron filas para acceder al prerregistro. “Hay una confusión tremenda, hace 20 días que apareció una aplicación y me registré. Indicaron que era exitosa y debía esperar una llamada para que me convoquen para la fecha de vacunación. Luego salió otra aplicación para registrarme y ahora me dicen que debo consultar con el médico. No entiendo. Hay una gran confusión”, dijo una de las personas que ayer realizaba fila en el policlínico de Miraflores.

Otra afiliada se quejó por la falta de información y por las largas filas. “Estoy mal de los riñones y tengo que pararme tantas horas”, dijo. “Hay mucho desorden y desinformación”, agregó.

Proceso y vacunas

El Gobierno nacional determinó que el proceso de vacunación masiva se inicie en el mes de abril con los adultos mayores y las personas con enfermedades de base.

Requisitos Para la atención en los centros de primer nivel, usted debe llevar su cédula de identidad, además tiene que estar inscrito al Sistema Único de Salud (SUS).

Plan En La Paz, los beneficiarios deben acudir según la terminación de su cédula de identidad: lunes, los que tengan entre 0 y 1; martes, 2 y 3; miércoles, 4 y 5; jueves, 6 y 7; y viernes 8 y 9.