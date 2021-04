Activista pide capacitar a padres de familia en uso de plataformas digitales para evitar maltrato infantil

Una niña fue golpeada en plena clase virtual en Potosí. El hecho será remitido al ministerio Público.

La Paz, 8 de abril (ANF). –Una niña de 6 años fue golpeada por su mamá en plena clase virtual en Potosí. El hecho generó la indignación de la población y la Defensoría anunció acciones legales contra la agresora. Sin embargo, la coordinadora del proyecto Tejiendo Redes de Infancia, Julia Velasco, plantea que el Gobierno debe implementar políticas públicas que permitan capacitar a los progenitores en el manejo de redes sociales y plataformas virtuales para evitar el maltrato infantil.

Velasco en entrevista con ANF, señala que el Gobierno, en sus tres niveles central (Ministerio de Educación), departamental y municipal deben activar mecanismos para proteger a los niños, realizando talleres, charlas, donde se informe a los progenitores y tutores, que tienen a cargos menores en edad escolar, sobre el nivel de tolerancia, comprensión que deben tener con los estudiantes. Además, orientar sobre el manejo y uso de las herramientas y plataformas digitales para apoyar a sus hijos.

“Los tres niveles del Estado, sobre todo el Ministerio de Educación ya debería estar implementando espacios de capacitación, charlas, talleres para hacer conocer a los padres cuál es el nivel de tolerancia que se debe tener en este contexto de la educación virtual porque este tema es nuevo para los niños y así prevenir que los padres y madres de familia, tutores ejerzan violencia”, agrega.

Sobre el video, donde se muestra el maltrato a una pequeña en plena clase, la activista afirma que estos casos muestran la realidad de muchos progenitores que tienen que sobrellevar la nueva modalidad de educación en el territorio nacional, que ocasiona que haya una frustración y que desencadena maltratos.

“Lamentablemente hay un problema de falta de conocimiento de algunos papás en el manejo de plataformas virtuales, en cómo funciona lo virtual, en algunos casos no saben lo que es un correo electrónico y desconocen cuál es el nivel de tolerancia que deben tener con los niños. Esa mamá se debe sentir frustrada, se sienten impotentes y si sumas otras preocupaciones que debe tener, otros hijos, pareja y peor si es madre soltera, la carga se hace pesada para muchas mujeres, con eso no quiero justificar la violencia de niños y niñas”, señala.

Asevera que las autoridades en lugar de sancionar a la progenitora deben buscar una solución positiva y propositiva para proteger a la menor.

“El Estado tiene que intervenir, pero no de manera sancionadora con la mamá, no se va a conseguir nada si se envía a la cárcel a la mamá, la niña u otros hijos van a quedar en la desprotección. Es importante que el Estado implemente políticas públicas para capacitar a los padres y madres de familia”, indica.

Argumenta que la falta de conexión a internet y de dispositivos inteligentes en el hogar para las clases virtuales estresan a las mamás. Por eso exhorta a las autoridades a ser propositivos y dar soluciones pensando en el bienestar de los menores para evitar que terminen en un hogar de acogida.

“La poca conectividad, en la mayoría de los hogares apenas hay una computadora, los teléfonos son precarios y esa situación estresan a las mujeres mamás y no ven otro camino que el de la violencia, reitero no justifico el maltrato, pero para prevenir la violencia, las autoridades tienen que intervenir de manera positiva para no complicar a los niños y hacer que estos terminen un hogar de acogida”, remarca.

De acuerdo al diario El Potosí, la niña fue golpeada entre el lunes y miércoles de esta semana e incluso la Defensoría Municipal de esa ciudad ya identificó la unidad educativa a la que pertenece la menor.

Esa instancia reprochó la violencia ejercida contra la menor que es jaloneada durante las clases virtuales. Aseveran que se comenzarán las acciones legales en contra de la madre. Además, se recaba información para hacer conocer este hecho al Ministerio Público para resguardar los derechos de la niña.

“Esto les causa trauma, nuestros niños están empezando a tener la enseñanza y esto a futuro, ¿en qué va a repercutir? En que la niña tenga un trauma. No puede ser posible que porque la niña no podía hacer un trabajo la madre tenga que golpearla de esa forma, no es la forma de corregir a nuestros niños”, argumenta, la representante de la Defensoría Municipal de la Niñez, Claudia Heredia.

Fuente: ANF