Adultos mayores advierten con movilizaciones si no llegan vacunas a Santa Cruz

Ante la ausencia de vacunas para el adulto mayor en Santa Cruz, la asociación que los aglutina anunció movilizaciones en caso que no lleguen dosis al departamento.

Carmen Lara, representante de la Asociación del Adulto Mayor en Santa Cruz, señaló que la vida de los adultos mayores corre peligro pues peregrinan por las dosis; sin embargo, estas aún no han llegado al departamento.

​“Se trata de nuestras salud. Es un peligro para jóvenes como también para adultos mayores”, reclamó Lara.

Agregó que otra preocupación que tienen los adultos mayores que ya han recibido la primera dosis es que no se les aplique la segunda dosis. “Si no llega el refuerzo a tiempo quién no se preocuparía”, manifestó.

La dirigente señaló las dosis deberían ser distribuidas en las postas sanitarias.

“Estamos listos para hacer nuestra manifestación para hacernos escuchar”, señaló Lara.

La mañana de este miércoles, los adultos mayores peregrinaron hasta los centros de salud en busca de vacunas; sin embargo, tuvieron que retornar a sus hogares sin las dosis.

“Dice que hasta fin de mes no van a llegar”, señaló una adulta mayor.