Afirman que expresidenta Añez debe escoger entre ver a su hija o su abogado

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

La expresidenta Jeanine Añez tiene que escoger entre ver a uno de sus hijos o a sus abogados, en una visita de cinco minutos al día, tiempo que generalmente usan sus hijos para dejarle sus alimentos, según confirmaron su hija Carolina Ribera y su abogado Luis Guillén. No obstante, Régimen Penitenciario negó que la visita sea de cinco minutos y aseguró que, más bien, se hacen muchas excepciones en el caso de la exmandataria.

Ribera declaró a Página Siete que su madre “no recibe visitas”, y que la única autorización que tienen es ingresar al lugar a dejarle sus alimentos, porque por su presión alta debe consumirlos con poca sal.

“Lo que ellos nos autorizan es ingresar a dejarle la comida y no podemos hablar mucho con ella y nos piden que nos retiremos, nos ordenan que nos salgamos. Máximo estaremos cinco minutos y solamente tenemos la autorización mi hermano o yo, uno de los dos. Los abogados muy pocas veces han ido a hablar temas precisos con ella, porque cuando ellos entran ya no nos dejan ingresar a nosotros también”, afirmó Ribera.

Ya pasaron 17 días desde el 20 de marzo, cuando Añez fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores. Fue detenida la madrugada del 13 de marzo en Trinidad ( Beni) y trasladada hasta La Paz, donde permaneció en celdas de la Felcc hasta el lunes 15. Posteriormente fue llevada a la cárcel de Obrajes donde permaneció cinco días. Esta jornada, la exmandataria cumple 25 días presa, acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Ribera indicó que su madre aún está delicada de salud, y que después de muchos trámites sus abogados lograron que médicos particulares la examinen el 1 de abril, cuando se aprovechó para hacerle unos análisis. Están a la espera del informe médico.

Además de aquello, Ribera manifestó que Añez está incomunicada con el exterior y casi no tiene contacto con sus abogados, por lo que desconoce el avance de su caso.

“Ella tiene muy poca comunicación con sus abogados, no sabe de su proceso, cómo lo están manejando. Ella está incomunicada con el exterior. No tiene ni celular, es mentira lo que dice Luis Arce Catacora, de que ella se comunica, de que pueden hacerle entrevistas, es mentira”, aseguró Ribera.

Consultado al respecto, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, declaró a este impreso que el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores está encapsulado desde marzo de 2020 a causa de la pandemia. Agregó que ése es uno de los pocos centros que “no han abierto a visitas”, y que las privadas de libertad decidieron continuar con el encapsulamiento.

“La señora Jeanine Añez ha recibido, rompiendo un poco estos protocolos, incluso cuando estaba en la cuarentena preventiva se ha permitido que el Alto Comisionado de Naciones Unidas la visite, la Defensoría del Pueblo (…). Se ha permitido que un miembro de la familia también ingrese. Ha ingresado su hija por más de media hora, es mentira lo de los cinco minutos. Asimismo, se permite que todos los días ingresen los alimentos la familia, directamente hasta donde ella está para evitar cualquier tipo de susceptibilidad”, sostuvo Limpias

Por su lado, el abogado de Añez, Luis Guillén, aseguró a este medio que Régimen Penitenciario no les informó acerca de las restricciones por la pandemia. “No. No han realizado ninguna información. No han coordinado absolutamente nada con los abogados ni con los familiares”, afirmó.

El jurista agregó que en caso de que estas restricciones contra su defendida continúen, las pondrán en conocimiento del juez de ejecución penal, que es el encargado de “ver y actuar para que no existan estas vulneraciones”.

Ribera contó que a pesar de que la salud de su madre mejoró, su presión es inestable y debe estar en constante vigilancia médica. Añez tiene un reloj que introdujeron hace unos días “con mucho esfuerzo”, además de lana y unos palillos para que ella se distraiga. “Tejió más de seis portavasos y un portaplatos. Esa es su forma de distraerse”, comentó.

El penal, su salud y la Covid-19