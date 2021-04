Aguilar: Tras la salida de Evo, Salvatierra pidió la renuncia colectiva de legisladores del MAS

Fuente: paginasiete.bo

Juan Pérez Munguía / Página Siete Digital

El exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Aguilar, reveló que luego de que el expresidente Evo Morales renunció a la Presidencia, la extitular del Senado, Adriana Salvatierra, instruyó la renuncia colectiva de los legisladores del partido azul con el objetivo de impedir una sucesión constitucional porque sin los dos tercios que tenía el partido azul en la Asamblea Legislativa no se podían instalar sesiones.

En entrevista con Página Siete, Aguilar también detalló que una vez que se conformaron las directivas de las cámaras de Diputados y Senadores, el MAS analizaba la manera constitucional de recurperar el Gobierno; sin embargo, esto no fue posible debido a que dirigentes de las organizaciones sociales del llamado «Pacto de Unidad» reconocieron a Jeanine Añez como mandataria e hicieron dar cuenta que la situación del país era compleja y estaban debilitados.

También puede leer: Aguilar: Evo nos considera traidores a mí y a Copa por pacificar el país en 2019

¿Qué pasó durante los días el procesó de sucesión presidencial?

Hemos hablado con Eva Copa estos días y estamos viendo la manera de escribir un libro para dar a conocer lo que vivimos antes de que Jeanine Añez asuma el poder y durante la transición.

No es correcto que se diga que hemos traicionado al MAS y a las organizaciones sociales, nunca lo hemos hecho.

Recuerdo que nos pedían la renuncia de todos los legisladores, por lo grupos (de WhatsApp) que teníamos, nosotros dijimos por qué vamos a renunciar, si la Asamblea tiene que asumir un rol importante y decidir el próximo presidente.

¿Quién les pidió que renuncien?

Fue instrucción de Adriana Salvatierra que estaba de presidenta del Senado, a través del señor Aldo, que era el jefe de Comunicación. Yo hable con él y le dije que no íbamos a renunciar. Nosotros tenemos los respaldos de los mensajes de los grupos de WhatsApp de ese entonces.

Yo les dije (a mis colegas) que nadie renuncie y que hagan lo posible por llegar a La Paz para rearticular la Asamblea y sesionar como Asamblea.

¿Por qué se les pedía la renuncia?

Primero no entendíamos, pero en el análisis y las explicaciones que nos dieron, estaban apuntando al desastre porque no podía haber un gobierno transitorio si no había Asamblea, porque si los del MAS renunciábamos no había quórum, no había nada.

Pero le digo algo: Evo Morales después reconoce que fue un error. La decisión que tomó la Asamblea, por decisión propia, fue la más sensata, fue la decisión que ha garantizado la continuidad de la democracia, la pacificación del país.

Al interior del MAS habían momentos tensos, ¿qué ocurrían entre los legisladores?

El exsenador Efraín Chambi fue el que más se acercó al gobierno de Jeanine Añez. Es más, él nos propuso que entreguemos la Presidencia del Senado a Óscar Ortiz, a cambio de un ministerio. Chambi quería cogobernar con Añez

En lo personal le dije que no íbamos a negociar nada con Jeanine Añez porque ya nos había quitado la Presidencia. El estaba de jefe de banca y le dije: ¿quieres entregarle la Presidencia del Senado, más? ¿Sabes lo que significa eso? Eso significaba entregar la Presidencia de la Asamblea. El me respondió: Omar en el MAS ya no nos van a dar nada, es hora de pensar en nosotros.

Había una comisión a la cabeza de Ortiz, Rómer Menacho y Víctor Hugo Zamora. Me insistían en que les demos la Presidencia del Senado. Yo me negué y los paré cuando Adriana Salvatierra entró a la reunión y la veo a Salvatierra y le digo: bueno Ortiz, si vas a seguir presionando con la Presidencia del Senado, en este momento Adriana Salvatierra presenta un memorial al Senado, aclarando que no ha renunciado, porque nunca renuncia de manera formal.

Le dije a Ortiz: el memorial se va a sustentar en la Ley de Acoso y Violencia Política, y en el mismo se iba a especificar que renunció de forma pública para evitar ser arrestada y por resguardar su seguridad física. Y de manera textual le dije: por lo tanto querido Ortiz no sé en qué quedara tu presidenta.

Ustedes el 12 de noviembre estaban reunidos en exBanco Minero, ¿qué pasó ahí, por qué no fueron a sesionar?

Henry Cabrera jugó un papel importante, él convocó a la reunión en el exbanco Minero. Esa reunión fue presidida por Adriana Salvatierra, Susana Rivero y Henry Cabrera. En el debate la posición dura de Adriana Salvatierra y de Susana Rivero era: la lucha tiene que continuar pase lo que pase. ¿Qué significa pase lo que pase? Exista más sangre o no exista más sangre.

Yo digo basta: no puede haber más enfrentamientos, más muertes, más violencia. Termino derramando lágrimas de rabia y de bronca, de cómo se pretendía seguir propiciando el enfrentamiento entre bolivianos. No sé qué paso en ese momento, quizá fue las lágrimas que derramé, pero el 80% de la bancada del MAS me apoya y dicen que vayamos por la pacificación.

Pero entonces, ¿por qué no fueron a sesionar el 12 de noviembre para elegir un presidente por sucesión constitucional?

Estábamos ingresando a plaza Murillo y ahí nos detienen los militares. Un teniente me apuntó con su fusil. No nos permitieron ingresar a sesionar los militares.

En esos días previos de negociación donde estaban Tuto Quiroga, Luis Vásquez Villamor, la Iglesia Católica, Adriana Salvatierra, además de los exministros Carlos Romero, Javier Zavaleta y Héctor Arce, ahí se acuerdan de Jeanine Añez. Se olvidan de Susana Rivero, porque estaba de perfil bajo porque era una de las duras del MAS, a ella le correspondía asumir la Presidencia antes que Añez.

Pero qué pasa, empiezan a posicionar mediáticamente la imagen de Jeanine Añez. Jeanine Añez, después de la votación del 20 de octubre, no salió ni de su casa. Ahí surge la figura de Jeanine Añez y aclaro que la Presidencia del Senado se asume con resolución camaral como reza el reglamento.

Cuando elegimos a Eva Copa como presidenta del Senado, nosotros como bancada decidimos no reconocer a Jeanine Añez y no enviarle una sola carta.

Entonces, ¿qué miembros del MAS la reconocieron, por qué siendo mayoría no asumió alguien del MAS la Presidencia?

Nosotros con Eva Copa decidimos participar de las reuniones que habían en Naciones Unidas y en la misma Asamblea, donde participaban Carlos Romero, Javier Zavaleta y Héctor Arce y los ministros Jerjes Justiniano y Álvaro Coimbra. Nosotros fuimos los que propiciamos la pacificación y eso lo sabe la Confederación Episcopal y el monseñor Aurelio Scarpellini.

Ahí acordamos cuatro cosas. Primero, la ley de elecciones de vocales del TSE; segundo, la ley de elecciones generales; tercero, la ley de garantías y cuarto, mire lo que lo voy a decir, también fue parte del acuerdo mantener la personería del Movimiento Al Socialismo.

Ellos querían anular la personaría jurídica, por decreto como estaban viendo, porque en ese momento podían hacer lo que se les daba la gana, no les interesaba el respeto a la Constitución. En ese momento dijimos que si anulaban la personería jurídica iba a haber nuevamente conflictos como cuando se quemó la wiphala. Eva Copa y mí persona logramos garantizar que la personaría jurídica del MAS no se toque.

Entonces se le reconoció a Jeanine Añez como para que no sea anulada la personaría jurídica del MAS

No, nosotros nunca hablamos de reconocerla a Jeanine Añez. En la últimas reuniones con Naciones Unidas, nosotros hacíamos análisis permanente en la cámara de Senadores y Diputados en su cámara.

Nosotros, y le digo así, estábamos diseñando la estrategia de cómo recuperar el poder en la bancada del MAS. Hacíamos análisis jurídico, estábamos viendo la posibilidad de interponer una denuncia ante el Fiscal General en contra de Jeanine Añez, por usurpación de funciones. Nosotros consideramos que Jeanine Añez no cumplió el reglamento y no le correspondía asumir la Presidencia.

Recuerdo que uno de nosotros dijo: que si la figura era así el Fiscal General debía ir con policías y enmanillarla a Jeanine Añez y meterla a la cárcel, por usurpar funciones.

Debatíamos cómo recuperar el país y hacer que Jeanine Añez no ejerza la Presidencia. En ese momento vimos nosotros una reunión donde estaban los del Pacto de Unidad en Palacio de Gobierno, y los dirigentes le decían presidenta a Jeanine Añez y ministros. Dijimos: qué pasó.

Nosotros ya estamos viendo una ley de pacificación, entre estos temas de recuperar el poder para el MAS y todo aquello. Incluso como Eva Copa ya estaba elegida como presidenta del Senado, le dijimos: preparate, te corresponde a vos asumir la Presidencia.

Pero mientras debatíamos ese tema en la Cámara de Senadores, los dirigentes del Pacto de Unidad la reconocían a Jeanine Añez como presidenta. Ellos pidieron incluso una delegación de los parlamentarios del MAS, yo hice la exposición de las tres leyes, menos lo de la personería del MAS, porque eso no era público.

Hicimos cuarto intermedio y les dije: qué paso compañero, le han reconocido. Y me dijeron: la situación del país está grave, estamos debilitados y vamos a la pacificación. Entonces todos agarramos el discurso de la pacificación.