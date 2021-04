Alcaldía de Cochabamba ingresa en una pausa administrativa interna y asegura que no afectará atención a ciudadanos

La Alcaldía ingresa a una pausa de carácter administrativo, a pocos días para que se produzca el cambio de autoridades, pactado para el 3 de mayo próximo. No obstante, esta entidad aclaró que dicha pausa no incidirá en la atención a los servicios destinados a la ciudadanía.

El secretario general de la Alcaldía, Mario Olguín, informó: «Todos los servicios del municipio proseguirán. No se suspenderá ninguno. Es una pausa administrativa en gestiones de trámites internos relativos al ámbito financiero para evitar que haya inconvenientes en el registro presupuestario. No podemos parar el aparato municipal ni suspender actividades. El ciudadano no tiene por qué sentir que hay transición. Los servicios continuarán con absoluta regularidad».

Esta aseveración se da luego de que, en la mañana, Olguín diera a conocer que la «pequeña transición tiene el propósito de reducir la mayor cantidad de procesos pendientes para que la gestión (entrante) no encuentre nada a medias».

A primeras horas del día, el gabinete sostuvo su última reunión, misma en la que ha delineado la pausa administrativa.

POSESIÓN DE MANFRED

Olguín mencionó que el 3 de mayo, jornada en la que todas las autoridades regionales del país asumirán sus funciones, el alcalde electo de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, jurará en el Tribunal Departamental de Justicia, en horas de la mañana. Existe un cronograma listo para la asunción. Habrá un acto sencillo.