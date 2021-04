Anambo: Lamentamos falta de organización e información en vacunación de adultos mayores

Téllez señaló que el otro problema es el pre-registro para la vacunación, que también es de desconocimiento de los adultos mayores.

Foto: Opinión

En el segundo día de vacunación masiva contra Covid-19, programada para adultos mayores en el país, se mantiene la desinformación y falta de organización por lo que se repitieron las filas y quejas en los centros de salud.

Luego de realizar la inmunización en asilos y casas de acogida de adultos mayores el lunes, este martes se repitieron las filas y quejas de los ancianos que esperaban recibir la vacuna en distintos centros de salud.

Denunciaron falta de información adecuada de parte de las autoridades ya que para esta semana se había anunciado la vacunación a personas mayores de 60 años, sin embargo, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz comunicó la pasada semana un reajuste por falta de vacunas y que la inmunización será solo para mayores de 80 años; esta información no llegó a los ancianos.

“No se ha planificado bien, las filas están terribles en la Caja Nacional de Salud (CNS), en los hospitales del Estado. En un inicio se había dicho que sólo con el carnet de identidad del adulto es suficiente para que se hagan vacunar, pero ocurre que los hospitales están dando un trato diferente, pidiendo cédula de identidad, fotocopias, tarjeta del SUS (Servicio Único de Salud) y si es que no se tiene eso, que lleven factura de luz para saber si vive en el municipio, y de no vivir ahí no le vacunan, están rechazando, lamentablemente”, sostuvo Eugenio Téllez, presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anambo).

Desde la CNS de La Paz se informó que el cronograma de vacunación será reprogramado, ya que no se logró una coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) para la dotación de vacunas.

En el país existen 1.200.000 adultos mayores entre jubilados y no jubilados. El Ministerio de Salud informó el lunes que se entregó a los Sedes 947.970 vacunas.

Téllez agregó que en cada municipio hay un hospital central y en áreas rurales centros de salud, y considera que “en todos estos centros deberían vacunar y no lo están haciendo, insisto hay una mala organización, lamentablemente”, dijo.