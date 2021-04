Andrea Lagunes, protagonista de «Gotita de amor», reveló que dejó las telenovelas por sus rasgos infantiles: «Hacía castings y me decían que no»

Fotos: Instagram @andrealagunes

Hace 22 años, la actriz Andrea Lagunes se robaba la atención de los mexicanos con su protagónico en la telenovela infantil Gotita de Amor.

Rápidamente se ganó el cariño de los espectadores con otras producciones como ¡Vivan los niños! o Mi destino eres tú; sin embargo, a partir de la adolescencia se despidió de las telenovelas.

¿La razón?, por sus rasgos físicos, mismos que la hacen ver más joven de lo que es, según explicó en un en vivo a través del canal de YouTube de Tlnovelas.

Al interactuar con sus fans, quienes la extrañan como protagonista en telenovelas, Andrea Lagunes reveló que fue rechazada de varios proyectos.

“Me han dicho que mi cara se ve, o sea, que me veo mucho más chica de lo que soy”, aseguró.

Pues su pasión por la actuación la llevó a seguir haciendo audiciones para las nuevas historias de las telenovelas; sin embargo, la oportunidad nunca llegó.

Video: YouTube Tlnovelas

“Hacia castings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o de cosas así más fuertes, que porque me seguía viendo muy chiquita”, explicó.

A pesar de su experiencia con la actuación, la actriz reveló que en su carrera no es el único ámbito en el que se la ha cuestionado su edad, ya que en su vida diaria le han pedido su identificación para comprobar sus 28 años.

Incluso con estas experiencias no se desanima sobre lo que le ha deparado la vida y asegura “ya no sé si me beneficia o me perjudica, pero así ha sido”.

Y aunque sus fieles fans, que al menos en Instagram suman 47 mil, no han tenido la oportunidad de verla en las telenovelas, Andrea ha participado en algunos proyectos de actuación.

Pues ha sorprendido con apariciones como en La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, incluso en el 2019 actuó junto a María José y Jan Carlo Bautista, con la serie Esta historia de suena.

Foto: Instagram @andrealagunes

Además, en el teatro Andrea Lagunes también ha tenido la oportunidad de mostrar su talento como en Ricitos de Oro y El Mago de Oz.

Y al día de hoy asegura que no planea decirle adiós a la carrera que lleva desde niña “me encanta actuar, es algo que nunca, nunca voy a dejar”, aseguró en la transmisión.

Sobre su carrera que se fortaleció con Gotita de amor, la actriz explicó que siempre va a guardar esta experiencia con mucho cariño.

También recordó cómo pese a su corta edad logró actuar para una novela tan exitosa y aunque explicó que de algunas cosas no se acuerda, recordó algunas de las fuertes escenas llevadas a la pantalla.

Y contrario al terror que se veía en la novela, ella disfrutó algunas de las escenas como con los animales: “Estaba sufriendo Chabelita, pero Andrea no estaba sufriendo”.

Foto: Instagram @andrealagunes

Lo anterior en referencia a una escena en la que está rodeada de ratones en un cuarto oscuro: “Entramos al set de grabación y estaban las ratitas y los hámsters, para que se viera muy terrorífica la situación”.

Sin embargo, ella por su amor a los animales disfrutó el poder estar cerca de ellos: “Nunca me dejaron traumas, más bien me dejaron como recuerdos”.

“Marcó algo en mi vida maravilloso; hay un antes y un después de haber estado en Gotita de amor”, explicó por el gran éxito que la telenovela tuvo tanto en México como en otros países.

Lagunes agregó que no importa cuánto tiempo pase siempre será recordada por aquella telenovela: “Eso lo hice cuando tenía cinco años y hoy que tengo 28 me siguen recordando por eso y mucha gente me sigue agradeciendo por haber estado en su niñez”.

Foto: Instagram @andrealagunes

Pues su papel en Gotita de amor no sólo traspasó fronteras hispanohablantes, sino que la historia llegó a cada rincón del mundo, sin importar el idioma.

“Hay muchas chicas que últimamente me escriben en Instagram y que me dicen que son de, sobre todo de Filipinas y de Indonesia, que se llaman Chabelita. Así les pusieron sus mamás porque estaban viendo la novela cuando estaban embarazadas”.

A pesar de ello, la actuación no es el único proyecto de Andrea Lagunes, pues también ha incursionado en la música con canciones como Llámale a las otras.