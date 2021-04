Añez escribe una carta desde la cárcel: «Voy a resistir porque no estoy sola»

Fuente: paginasiete.bo

Desde la cárcel de Miraflores, la expresidenta Jeanine Añez escribió una carta agradeciendo al pueblo boliviano por el apoyo recibido durante el último mes. Además indicó que “resistirᔠporque no está sola.

“A un mes que estoy presa en manos de la dictadura por un delito que no cometí y que nunca ocurrió. Un mes en el que la dictadura ha demostrado ser muy buena en la persecución política y muy mala en la vacunación contra el virus”, indica el texto que fue leído por la hija de Añez, Carolina Ribera, en una concentración realizada hoy.

La carta sigue: “En este mes he aprendido algo: voy a resistir porque la causa es más grande que mi pena. Y voy a resistir porque no estoy sola. Mucha gente dentro y fuera de Bolivia ha entendido que esto no es sobre Jeanine Añez, esto es sobre la libertad y sobre Bolivia”, indica la carta.

Para concluir, la exautoridad agradeció a líderes, presidentes y a su familia.

Añez fue aprehendida la madrugada del sábado 13 de marzo, hace ya un mes. La exmandataria fue detenida en Trinidad, en la casa de sus familiares. La Fiscalía la estaba buscando durante todo el viernes (12 de marzo) por una acusación de “sedición, conspiración y terrorismo”.