Arce culpa a la Gobernación de Tarija por la demora en la llegada de vacunas a esa región

Fuente: paginasiete.bo

El presidente Luis Arce culpó a la Gobernación de Tarija de que no lleguen las vacunas a la población de esa región. El mandatario señaló que eso pasa porque la primera autoridad departamental, Adrián Oliva, es de otro partido y no del Movimiento Al Socialismo (MAS).

«La anterior semana estaba en Bermejo, Tarija y les he preguntado: ¿Han llegado las vacunas? ‘Solo para los médicos’ Me respondieron y les dije: Si yo he mandado para vacunar a todos y luego me contestaron, que no han llegado. ¿Y quién administra… la Gobernación? Otro partido político, otro gobernador, que nunca ha querido dialogar con nosotros», indicó Arce este jueves en Zudáñez, Chuquisaca.

El primer mandatario señaló este jueves que en regiones donde las administraciones subnacionales están dirigidas por el MAS, las vacunas llegaron a la población. Por lo cual reiteró que las autoridades departamentales deben ser del partido de Gobierno para que exista una coordinación en el tema de la lucha contra la pandemia.

El 11 de abril se realizará la segunda vuelta para las gobernaciones de La Paz, Tarija, Pando y Chuquisaca. Arce hizo estas declaraciones en el municipio de Zudáñez que pertenece al departamento chuquisaqueño, donde habrá balojate.

El 27 de febrero, Arce señaló en Tarija que no habrían inmunizadores si el MAS no gana la Gobernación,mientras ese partido hacía campaña por su candidato Alvaro Ruiz.