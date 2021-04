Arce en Tarija: «Hemos enviado vacunas para el pueblo, no para la oligarquía tarijeña»

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, afirmó este miércoles en la capital tarijeña, durante el cierre de campaña del candidato oficialista Álvaro Ruiz, que el Gobierno envió vacunas contra la Covid, para el pueblo, pero “no para la oligarquía tarijeña”.

“Hemos mandado vacunas para el pueblo, para los médicos, no para las familias de los ricos, no para la oligarquía tarijeña”, aseveró Arce rodeado de decenas de banderas azules en el cierre de campaña de Ruiz que el domingo buscará la Gobernación de Tarija ante Oscar Montes, de Alianza Unidos en el balotaje.

Y en un claro apoyo a su candidato Arce prosiguió: “Junto a nuestro hermano Alvaro Ruiz vamos a sacar a Tarija adelante y vamos a erradicar la pobreza y el desempleo”.

El 26 de febrero y durante un acto de vacunación para personas con enfermedades de base, el presidente Arce insinuó también la importancia de que el Gobierno pueda coordinar con los gobiernos regionales. “Cuando no hay coordinación (…) no se avanza, no se hace las obras que requiere el pueblo de Tarija”.

Y el 1 de abril, el presidente que se encontraba en Zudáñez, Chuquisaca volvió arremeter contra el gobernador tarijeño Adrián Oliva por la demora de la llegada de vacunas a la región sur de Bolivia.

“La anterior semana estaba en Bermejo, Tarija y les he preguntado: ¿Han llegado las vacunas? ‘Solo para los médicos’ Me respondieron y les dije: Si yo he mandado para vacunar a todos y luego me contestaron, que no han llegado. ¿Y quién administra… la Gobernación? Otro partido político, otro gobernador, que nunca ha querido dialogar con nosotros”, enfatizó Arce.

El sector salud en Tarija reclamó esta semana al Gobierno la llegada de las vacunas prometidas al Servicio Departamental de Salud (Sedes).